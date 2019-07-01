كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطبيق طعام جديد في الإمارات لمساعدة المحتاجين

تم إطلاق تطبيق جديد للأطعمة في الإمارات يقدم عروض خصم بالإضافة إلى المساعدة في إطعام المحتاجين.

وبدعم وتعاون من حكومة دبي والشؤون الإسلامية التابعة للهلال الأحمر، يقدم Nefsy عروض حصرية لتناول الطعام من المطاعم الشهيرة في البلاد بما في ذلك Applebee و Urban Seafood و Myocum وغيرها.

قال خالد دياب مؤسس Netsy: “إن مفهوم Nefsy ينبع من الحاجة إلى إحداث تغيير ليس فقط في المجتمع الذي نعيش فيه، ولكن أيضًا من الحاجة إلى رد الجميل للمجتمعات والأسر والأفراد الذين لا يمكنهم الوصول بسهولة إلى وجبات الطعام.

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وأضاف “غالبًا ما يتم التقليل من أهمية تقديم المستخدمين العاديين مساهمة لإجراء تغيير من خلال خطوات قصيرة وبسيطة، وهذا ما يدفع تطبيقات مثل Nefsy إلى الدخول إلى السوق ومنح المجتمع خيارًا لإحداث تغيير”.

ويوفر Nefsy أيضًا خصومات في أماكن تناول الطعام المحببة – وهو وضع مربح للجميع وخطوة أقرب إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمع، بحسب موقع caterermiddleeast.

لتنزيل التطبيق: https://nefsy.com/