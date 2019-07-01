الامارات | وفاة طفلة نتيجة اصطدام رأسها بـ «تابلوه» السيارة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة نتيجة اصطدام رأسها بـ «تابلوه» السيارة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت طفلة باكستانية وحيدة والديها تدعى عنابية كمران، تبلغ من العمر عامين وتسعة أشهر، إثر اصطدام رأسها بـ«تابلوه» سيارة والدها، عندما كانت تجلس في حضن والدتها بالمقعد الأمامي من المركبة، دون حزام أمان، حيث توقف الأب أثناء قيادة مركبته بشكل مفاجئ على طريق شارع الجزيرة الحمراء برأس الخيمة، ما أدى إلى إصابة الطفلة بنزيف في رأسها، ووفاتها.

وقال مصدر في شرطة رأس الخيمة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الحادث وقع يوم الجمعة الماضي، عندما كانت تسير مركبة يقودها شخص آسيوي، وبرفقته زوجته وطفلته، حيث توقف السائق فجأة على الطريق، نتيجة انحرافه عن مساره، ما أدى إلى اصطدام رأس الطفلة بـ(التابلوه) بقوة، وإصابتها بنزيف داخلي، ووفاتها أول من أمس».