«شركة صحة»: 60 عملية زراعة كلى ناجحة خلال 17 شهراً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» إجراء 60 عملية زراعة كلى ناجحة خلال عام 2018 والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، كما قدمت 248321 جلسة غسيل كلى للمرضى المنومين والمراجعين للعيادات الخارجية خلال الفترة ذاتها.

وأكدت الشركة حرصها على تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمتعاملين مع منشآتها الطبية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، خاصة مرضى الكلى، وتطوير نظام صحي متميز للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة إلى أعلى المستويات العالمية في الجودة الطبية، بما تمتلكه من خبرات متعمّقة وسجل حافل للرعاية الصحية المتطورة، مكّنها من توفير حلول تواكب نظام الرعاية الصحية الحديث.

وقال الدكتور محمد الصيعري استشاري أمراض الكلى في مدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت شركة «صحة»، إنه تم إجراء 35 عملية زراعة كلى ناجحة من متبرعين أحياء، وخمس عمليات زراعة من أشخاص متوفين خلال العام الماضي 2018، و20 عملية زراعة كلى منذ بداية العام الجاري 2019.

وأضاف أن نتائج زراعة الكلى تعد أفضل بكثير من نتائج عملية الغسيل التي قد تكون لها مضاعفات وآثار جانبية على القلب، مشيراً إلى أن عملية زراعة الكلى طبياً ترفع معدل حياة المريض وتحسن جودة الحياة من 10 إلى 12 عاماً، بالإضافة إلى أن تكلفة غسيل الكلى سنوياً تبلغ 250 ألف درهم، فيما تبلغ تكلفة عملية زراعة الكلى المبلغ نفسه، إلا أن التكلفة بعد إجراء العملية تصل إلى 30 ألف درهم سنوياً، وتكون خاصة بأدوية المناعة.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن المدني، نائب المدير التنفيذي بالإنابة لـ «صحة» لخدمات الغسيل الكلوي، إنه يتم توفير خدمات الغسيل الكلوي في إمارة أبوظبي عبر شبكة من العيادات تخدم جميع مناطق الإمارة، في كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى المفرق، ومستشفى توام، ومستشفيات الظفرة، وتلبي متطلبات نحو 1000 مريض، يحتاج كل منهم إلى 3 جلسات في الأسبوع، وهو ما يعادل 140000 جلسة سنوياً، بالإضافة لعلاج نحو 40 مريضاً بالغسيل البريتوني، حيث تعمل عيادات الغسيل الكلوي للمرضى الخارجيين، من الساعة 8 صباحاً إلى 4 عصراً يومياً ما عدا يوم الجمعة.

وأضاف أن «صحة لخدمات الغسيل الكلوي» قدمت 248321 جلسة غسيل كلوي للمرضى المنومين والمراجعين للعيادات الخارجية خلال العام الماضي 2018 والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، منها 226340 جلسة قدمت عبر العيادات الخارجية، و21981 جلسة قدمت للمنومين داخل المستشفيات.

وتوزعت هذه الجلسات على مدينة الشيخ خليفة الطبية بواقع 70784 جلسة، خلال عام 2018 والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، في حين قدم مستشفى المفرق 79120 غسيل كلى خلال الفترة نفسها، وقدم مستشفى توام 84452 جلسة، ومستشفيات الظفرة 13965 جلسة. وأكد أن «صحة لخدمات الغسيل الكلوي» حققت إنجازات مهمة خاصة في مجال الغسيل البريتوني، إذ قدمت خدماتها لعدد من المرضى، حيث أشرف فريق العمل بمراكز الغسيل الكلوي، على حالتهم المرضية ومكنهم من التأقلم معها، مما انعكس إيجاباً على حياتهم المهنية والاجتماعية.

وتتلخص عملية الغسيل الكلوي البريتوني بتنظيف الدم داخل الجسم باستخدام غشاء يسمى البريتون «الصفاق» بدلاً من الغشاء الاصطناعي خارج الجسم كما في الغسيل الكلوي الدموي، وهذا الصفاق عبارة عن غشاء رقيق يغطي كل الأعضاء في البطن، إذ يتم إدخال قسطرة طرية دائمة إلى تجويف بين الغشاء وأعضاء جسم الإنسان، وبضخ سائل الغسيل إلى هذا التجويف، تمر المخلفات من الجسم إلى السائل، وبعد ساعات عدة، يتم سحب السائل المحتوي على المخلفات ويبدل بسائل آخر جديد، حيث يدخل سائل الغسيل البريتوني إلى التجويف البريتوني ثم يخرج منه عبر قسطرة يتم وضعها في الجزء السفلي من البطن عبر إجراء جراحي بسيط.