بلدي الشارقة يختتم أعماله للفصل السنوي الرابع عشر

الشارقة (الاتحاد) عقد المجلس البلدي لمدينة الشارقة اجتماعه الأخير من الفصل السنوي الرابع عشر برئاسة سالم علي المهيري رئيس المجلس وحضور د. علي محمد بن درويش نائب رئيس المجلس وماجد بوخاطر أمين سر المجلس وباقي أعضاء المجلس، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الرابع عشر للمجالس البلدية للإمارة. واطلع المجتمعون على مسودة تقرير العمل الختامي للمجلس للفصل السنوي الرابع عشر، والذي يضم ملخصاً عن أبرز القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها، فضلاً عن إنجازات بعض اللجان وأبرزها لجنة التواصل الاجتماعي من خلال تحضيرها لجلسة عصف ذهني بالتنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى.

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