محمد بن زايد: الإمارات سباقة في «الاستدامة البيئية»

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في دعم الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق منظومة متكاملة للاستدامة البيئية.

جاء ذلك لدى استقبال سموه، أمس، معالي أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة الذي يزور الدولة للمشاركة في «اجتماع أبوظبي للمناخ» الذي يحضره نحو 2000 من المسؤولين وصناع القرار والخبراء العالميين لرسم ملامح السياسات والمبادرات، وتحديد مسودات القرارات التي ستتناولها أعمال «قمة الأمم المتحدة للمناخ» التي تعقد خلال شهر سبتمبر المقبل في نيويورك.

ورحب سموه خلال اللقاء -الذي حضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي- بزيارة الأمين العام إلى الدولة، متمنياً التوفيق لاجتماعهم في أبوظبي وأن يخرج بنتائج تعزز الجهود الدولية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق الاستدامة عالمياً.

وبحث سموه والأمين العام سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة خاصة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية والبيئية.

كما تبادل سموه والأمين العام وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية التعاون وتكثيف الجهود المشتركة في خدمة القضايا ومواجهة التحديات الملحة التي تشهدها مختلف مناطق العالم. وتطرقا إلى أهمية أعمال «اجتماع أبوظبي للمناخ» في تحديد مسار أعمال «قمة الأمم المتحدة للمناخ 2019» المقبلة والتوجهات المستقبلية لمواجهة التحدي الأهم الذي تشهده البشرية وكوكب الأرض حالياً.

من جانبه، ثمن معالي أنطونيو غوتيريس استضافة الدولة لـ «اجتماع أبوظبي للمناخ» التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ التي تعقد خلال شهر سبتمبر المقبل في نيويورك، مشيداً بدعم الدولة الدائم للأمم المتحدة والجهود الدولية لاتخاذ إجراءات ومبادرات طموحة لمواجهة تغير المناخ وتداعياته.

يذكر أن الاجتماع تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لبحث القضايا والمبادرات والتوجهات التي ستعلن خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ، بجانب الالتزامات الهادفة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومساعدة المجتمعات على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة.