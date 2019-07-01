وزير المياه والبيئة اليمني: الإمارات أنموذج في الحد من آثار التغير المناخي عالمياً

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور عزي هبة الله شريم، وزير المياه والبيئة اليمني، أن الإمارات قدمت أنموذجاً ملهماً في دعم وقيادة الجهود العالمية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية وتعزيز دور الشباب في العمل من أجل المناخ على مستوى العالم.

وقال وزير المياه والبيئة اليمني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال ترؤسه وفد بلاده في اجتماع أبوظبي للمناخ الذي انطلقت أعماله أمس إن مشاركة بلاده تأتي في إطار التحضيرات والاستعدادات الجارية لوضع السياسات التي سيتم طرحها على أجندة أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك المقرر انعقادها في سبتمبر المقبل.

ووصف الاجتماع بأنه نقلة نوعية في إطار ما يمكن أن يقدم من خطوات إجرائية ملموسة لقمة الأمم المتحدة للمناخ والتي من شأنها الحد من مخاطر التغير المناخي على مستوى العالم بمشاركة شبابية فاعلة.

وحول دور الإمارات في اليمن ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، قال وزير المياه والبيئة اليمني إن الإمارات دورها بارز وأصيل على الساحة اليمنية عبر جهودها لحل الكثير من القضايا الملحة على الصعد كافة ومن بينها القطاع البيئي والمحميات الطبيعية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية مع الجانب الإماراتي فيما يخص الحفاظ على البيئة والمساهمة في تطوير القطاع البيئي اليمني وإدخال تقنيات جديدة في قطاع الطاقة تعتمد على المصادر النظيفة والمتجددة.

وأشاد وزير المياه والبيئة اليمني بالدعم الإماراتي المتواصل لبلاده من خلال تمويل العديد من المشروعات الحيوية في ربوع اليمن، ما انعكس بشكل مباشر على المواطن اليمني، وذلك عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، وتنفيذ العديد من مشروعات المياه الصالحة للشرب التي خففت بدورها من انتشار الأمراض المعدية، إضافة إلى توفير الوقود وهي مواقف لن ينساها أبناء اليمن لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون في الوقت الراهن.