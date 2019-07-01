أبوظبي (وام) زارت الوفود المشاركة في التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي 2019 (ISALEX19) أمس موقع واحة الكرامة ضمن الأنشطة والفعاليات التي يقومون بها في العاصمة أبوظبي.

واطلعت الوفود خلال جولة ميدانية تعريفية على أهم المعالم الوطنية والحضارية التي تروي قصص وتضحيات أبطال الإمارات، وتجسد رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لـتخليد أسماء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم الوطني ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً داخل الدولة وفي المحافل الدولية.

كانت الوفود المشاركة من دول التحالف الأمني الدولي قد وصلت في وقت سابق أمس إلى أبوظبي، للمشاركة في هذا التمرين العالمي الذي يجمع خبراء أمنيين ومتخصصين قدموا لتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة الجريمة والتطرف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوفود المشاركة في تمرين التحالف الأمني الدولي تزور واحة الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.