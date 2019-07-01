البواردي ورئيس وزراء مالي يبحثان علاقات التعاون

أبوظبي (وام) التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع أمس في مقر الوزارة بأبوظبي معالي بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي الذي يزور البلاد حالياً. ورحب معاليه برئيس وزراء جمهورية مالي، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالي وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها.

حضر اللقاء مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والوفد المرافق للضيف.

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