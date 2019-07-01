سعيد بن طحنون يحضر أفراح الساعدي واليحيائي والكعبي

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه فهد مرهون خميس الساعدي، بمناسبة زفاف نجله عبد الرحمن إلى كريمة إبراهيم خميس خلفان اليحيائي، وذلك بصالة زاخر في مدينة العين. كما حضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله راشد الكعبي بصالة هيلي في العين، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة خلفان جمعة سيف الكعبي.

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