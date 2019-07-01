جامعة خليفة في قائمة أفضل 40 جامعة ناشئة بالعالم

أبوظبي (وام) انضمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا -الجامعة البحثية التي تركز على النهوض بالتعليم من خلال التدريس والبحث واكتشاف وتطبيق المعرفة- إلى قائمة أفضل 40 مؤسسة تعليمية ناشئة عالمياً في أحدث تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة 2019.

وتقدمت جامعة خليفة مع التصنيف الجديد 11 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت تحتل المركز 49 في قائمة تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة. وتم الإعلان عن هذا التصنيف خلال قمة التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة التي عقدت بالتعاون مع جامعة ولونغونغ الأسترالية وجامعة ساري البريطانية في حرمها بالمملكة المتحدة.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تؤكد المكانة التي احتلتها جامعة خليفة في انضمامها لقائمة أفضل 40 مؤسسة تعليمية عالمية ناشئة في أحدث تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة 2019 على النجاحات المتواصلة للجامعة في مجالي البحوث المتطورة والتعاون الأكاديمي الدولي.

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