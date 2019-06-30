حاكم عجمان ووليا عهد الفجيرة وأم القيوين يعزون في وفاة زوجة عبدالله الشرفاء

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء في وفاة زوجة سعادة عبدالله أمين الشرفاء في مجلس العزاء في منطقة مشيرف.

كما قدم واحب العزاء، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، ووجهاء وأعيان البلاد، وجموع من المواطنين والمقيمين وكبار الشخصيات.

وأعرب الشيوخ والمعزين عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.