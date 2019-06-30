عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء جزر توفالو

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي، معالي إينيلي سوبواجا رئيس وزراء جزر توفالو.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجزر توفالو، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات عدة، منها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء برئيس وزراء جزر توفالو، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جزر توفالو ودول جزر الباسيفيك التي تشهد تطوراً ملحوظاً، والانطلاق بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات.

من جانبه، أكد معالي رئيس وزراء جزر توفالو حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، مثمناً الدعم الذي تقدمه الإمارات للمشاريع التنموية في جزر توفالو.

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وأشاد رئيس وزراء جزر توفالو بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات على الصعد كافة، والإنجازات النوعية التي تحققت لشعبها بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة.

وحضر اللقاء من جانب جزر توفالو معالي تاوكيلينا فينيكاسو وزير الخارجية وسعادة فاكافاي تواميا السكرتير الدائم للتجارة والسياحة والبيئة والعمالة في توفالو.