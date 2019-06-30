الامارات | العالم مهدد بالاحتباس الحراري خلال 12 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن العالم مهدد بالاحتباس الحراري خلال 12 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتير، وجود جهود كبيرة لموجهة التغير المناخي لكنها غير كافية، لذا يجب التركيز على الوفاء بالتزامات وتعهدات اتفاق باريس للمناخ، فبحسب الدراسات أمامنا أقل من 12 عاماً فحسب لمواجهة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الأرض والعمل مع خفض مسبباتها، وإلا سنصل لمرحلة لن تفلح اية جهود لمعالجتها أو التغلب عليها أو تفادي الكوارث التي ستسببها، مشيراً إلى أن كميات المواد البلاستيكية في المحيطات باتت أكثر من كميات الأسماك مما يعكس خطورة اثار التلوث البيئي على الكوكب.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته خلال اجتماع أبوظبي للمناخ، الذي انطلقت أعماله اليوم، أن عدم كفاية الجهود العالمية للعمل من أجل المناخ شكل الدافع الرئيس وراء الدعوة إلى عقد قمة الأمم المتحدة للمناح في نيويورك سبتمبر المقبل، للتأكيد على كافة القادة وصانعي القرار عالمياً الالتزام بوقف حركة التعدين عن الفحم بحلول 2020، وخفض انبعاثات الكربون عالميا بنسبة 25% بحلول 2030، والوصول إلى معدل تحييد انبعاثات الكربون بشكل كامل بحلول 2050، واعتماد آليات ومعايير بناء خضراء للبنية التحتية، والعمل على دعم الصندوق الأخضر للعمل من أجل المناخ بتوفير 100 مليار دولار لتعزيز جهود مواجهة تغير المناخي عالمياً وبالأخص في الدول النامية.

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من جانبه أكد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب دوراً بارزا عالمياً، في العمل من أجل المناخ، حيث تأتي في مقدمة الداعمين والملتزمين بجهود مكافحة التغير المناخي، وتحقيق التكيف مع تداعياته، حيث تدعم الإمارات العمل من أجل المناخ محلياً وعالمياً من خلال جهودها الرائدة في مجال نشر حلول الطاقة المتجددة وتطبيق معايير التكيف مع تداعيات تغير المناخ.

وأوضح الزيودي، أن الإمارات تلعب دوراً رائداً في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث تعد أكبر الدول المستثمرة، والمانحة في قطاع الطاقة المتجددة إضافة إلى احتضانها للمقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، كما تعد الإمارات لاعباً رئيسياً على الساحة العالمية في دعم جهود تحول الطاقة حيث تقدم نموذجاً رائداً في استخدام حلول الطاقة النظيفة عبر مستهدفاتها الوطنية المحددة للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 27% من إجمالي مزيج الطاقة المحلي 2021، والوصل إلى نسبة 50% بحلول 2050، مشيراً إلى أن الإمارات قدمت منذ عام 2013، نحو مليار دولار أمريكي، كمساعدات للدول النامية لنشر حلول الطاقة المتجددة،