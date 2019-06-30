عبدالله بن زايد يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور البلاد حالياً.

وتم خلال اللقاء الذي عـقـد في قصر الإمارات بأبوظبي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وتطويرها عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات التنموية والإنسانية.

كما تم خلال اللقاء استعراض المواقف ووجهات النظر السياسية تجاه عدد من القضايا المتعددة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية خصوصاً تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة مؤكداً حرص دولة الإمارات على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة.

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من جانبه أثنى معالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، كما أشاد بالدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.