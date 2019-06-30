رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الكونجو بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديموقراطية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سلفستري إيلونجا إيلوكامبا رئيس وزراء جمهورية الكونجو الديموقراطية.

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