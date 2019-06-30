في إف إس غلوبال تطلق مركز إصدار رقم الهوية الوطنية للجاليات النيجيرية في الخارج

في إطار الجهود المبذولة لدعم مبادرة اللجنة الوطنية لإدارة الهوية (NIMC) لتسجيل البالغين والأطفال النيجيريين في قاعدة بيانات الهوية الوطنية (NIDB)، أعلنت شركة في إف إس غلوبال عن إطلاق أول مركز تسجيل وطني لها في دبي، الامارات العربية المتحدة. ويوفر المركز الذي تم إطلاقه حديثاً خدمات التسجيل في الخارج للنيجيريين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة مع إصدار رقم الهوية الوطنية (NIN).

ويقع مركز في إف إس غلوبال NIN الذي تم إفتتاحه حديثاً في وافي مول، المستوى 3، فالكون، المرحلة 2، أم هرير 2، وهو مفتوح للتسجيل ابتداءً من 26 يونيو 2019. يمكن للبالغين والأطفال النيجيريين المؤهلين القدوم إلى المركز دون الحاجة لموعد مسبق لتسجيل رقم التعريف وبعد ذلك لإصدار البطاقة العامة متعددة الأغراض (GMPC)، كما يتوفر مركز اتصال مخصص وخدمة دعم البريد الإلكتروني للمتقدمين للإجابة على الاستفسارات وتتبع حالة الطلب.

ويعتبر رقم التعريف الوطني هو عبارة عن بطاقة من 11 رقماً تم إصدارها للمواطنين النيجيريين (في الداخل والخارج) من قبل NIMC باعتبارها هوية وطنية إلزامية. يستخدم NIN لمعالجة جميع أشكال المعاملات التي تنطوي على تقديم الطلب للتحقق من الهوية في نيجيريا مثل الحصول على رخصة قيادة أو بطاقة ناخب أو حتى لفتح حساب مصرفي لتوفير المزيد من الراحة والشفافية.

وتعليقاً على الإطلاق، قال السيد فيناي مالهوترا، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة في إف إس غلوبالفي منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصين: "إن إطلاق مركز التسجيل الوطني الجديد الخاص بنا في الإمارات العربية المتحدة لدعم مبادرة اللجنة الوطنية لإدارة الهوية في نيجيريا، يعتبر شهادة لجهودنا الرامية إلى تقديم حلول تضمن تجربة آمنة وسلسة في مجال خدمات الهوية والمواطنين على مستوى العالم، ومن خلال الاستفادة من قدراتنا في تنفيذ خدمات التسجيل واسعة النطاق هذه في جميع أنحاء العالم بنجاح بما في ذلك افتتاح مركز حديث في جنوب إفريقيا والمركز المستقبلي في الهند، ونحن على ثقة بأن ذلك يجسد دعماً استثنائياً لتنفيذ هذه المبادرة."

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ومع ما يقرب من عقدين من الخبرة، تحولت في إف إس غلوبال إلى شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الحلول لمعالجة طلبات التأشيرة وخدمات المواطنين المرتبطة بالهوية. من خلال الاستفادة من خبرتها الناجحة في مجال التأشيرات، ساعدت في إف إس غلوبال الحكومات المحلية بشكل فعال في مجال حلول الحوكمة الإلكترونية، ما ساعدهم على استيعاب حلول الجيل التالي في خدمات فعالة تقدم للجمهور في مجال خدمات الهوية والمواطنين.

تتيح الحلول التي طورتها شركة في إف إس غلوبال في مجال خدمات الهوية والمواطنة للحكومات التركيز الكامل على المهام الحاسمة المتمثلة في صنع القرار والتقييم، وذلك من خلال تبسيط العمليات، والرقمنة، وزيادة كفاءة التكلفة، وتعزيز خدمة العملاء التي تشمل قدرات التسجيل البيومترية. بعد تجهيز أكثر من 84 مليون تسجيل بيولوجي منذ عام 2007، تقدم في إف إس غلوبال خدماتها حالياً لـ38 عميل حكومي في 138 دولة من خلال حلولها البيومترية.