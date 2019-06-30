مركز دبي المالي العالمي يستضيف جلسة خاصة لمناقشة تحسينات قانون العمل الجديد وانعكاساته

استضاف مركز دبي المالي العالمي اليوم جلسة خاصة لمناقشة تحسينات وتأثيرات قانون العمل الجديد الذي أصدره مؤخراً، وذلك في مركز المؤتمرات الكائن في مركز دبي المالي العالمي.

وأقيمت الجلسة بمشاركة جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وغوردون بار، شريك ورئيس قسم التوظيف والحوافز في شركة "التميمي وشركاه"، وريبيكا فورد، شريك في شركة "كلايد اند كو"، وبن براون، مدير قانوني في شركة "كلايد اند كو"، حيث سلّطوا الضوء على عدد من المجالات الرئيسية التي يغطيها القانون الجديد، إلى جانب مزاياه وفوائده.

وبهذه المناسبة، قال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "تهدف هذه التحسينات الصادرة من القانون الجديد، إلى إنشاء بيئة عمل جاذبة لكلا أصحاب العمل والموظفين البالغ عددهم ما يفوق 24 ألف موظف في مركز دبي المالي العالمي، والتي لاقت منذ صدورها أصداءً إيجابية واسعة، ونحن نسعى لضمان جودة عروضنا المقدمة إليهم باعتبارهم يمثلون محور تركيزنا الأساسي."

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