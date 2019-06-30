مركز دبي المالي العالمي ينظم جلسة للتخلص من التوتر والإجهاد

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والوجهة الرائدة لكل ما يتعلق بالأعمال ونمط الحياة، عن تنظيم جلسة "يوغا" خاصة تحت عنوان (Hush from the Rush) للتخلص من التوتر والإجهاد في 9 يوليو 2019، من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً، وذلك بالتعاون مع استوديو "إنسباير يوغا" INSPIRE Yoga الشهير لليوغا واللياقة في دبي.

وستتضمن الجلسة علاجاً باستخدام الزيوت العطرية وتجربة الحمّامات الصوتية، ويوغا من نوع "يينغ يانغ" لتساعد المشاركين على التخلص من التوتر وتحفيز العصب المبهم، مع تعلّم أفكار قيّمة جداً للعناية بصحتهم الذهنية والجسدية.

وقال بيمان العوضي، نائب الرئيس ورئيس قسم التسويق والاتصال المؤسسي بالإنابة في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يعيش معظمنا حالة من التوتر الدائم في ظل ما نواجهه من ضغوطات مهنية والتزامات منزلية، ومن هنا تنبع أهمية الاسترخاء لاستعادة الحيوية الذهنية والجسدية بعيداً عن هذه المتاعب".

وأضاف العوضي: "يعد مركز دبي المالي العالمي منصة عالمية لإبرام أهم الصفقات وعقد اجتماعات على أرفع المستويات طوال أسبوع العمل من الأحد إلى الخميس، منذ الساعة 8 صباحاً لغاية 6 مساءً، غير أننا ملتزمون بالمقابل بإتاحة هوامش مميّزة للاسترخاء والاستمتاع بأوقات ملؤها الصفاء والراحة خارج ساعات العمل".

من جانبها، دعت معلمة اليوغا المرخّصة أليسا فوستو لوسيفيديس الشريك المؤسس في "إنسباير يوغا"، على ضرورة التخلص من الإجهاد والتوتر الذي يواجهه الموظفون خلال أيام الأسبوع، إذ يعاني معظم الناس من افتقارهم إلى الوقت والتنظيم اللازم للابتعاد قليلاً عن هموم ومهام الحياة العملية، لهذا السبب ننظم هذه الجلسة مباشرة بعد ساعات العمل، كي نتيح الفرصة لعيش أوقات من الاسترخاء والهدوء وتدريب العصب المبهم".

ويشار إلى أن جلسة الاسترخاء المجانية تقام في "أفينيو البوابة" ضمن مركز دبي المالي العالمي ابتداءً من الساعة 5 مساءً، لتستقبل المهنيين ممن يسعون للحصول على لحظات من الاسترخاء والصفاء بعد العمل كي يستعيدوا نشاطهم الذهني والجسدي قبل العودة للمنزل. لتأكيد حضوركم، يرجى التسجيل عبر تطبيق MINDBODY.