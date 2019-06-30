افتتاح أول فرع لمكتبة كينوكونيا في العاصمة الإماراتية

أصبحت علامة تجارية محبوبة في العالم بحيث افتتحت لها فروعاً أساسية في كل من نيويورك وسان فرانسيسكو وسيدني وكوالالمبور. وقد حطت هذه العلامة رحالها في دولة الإمارات، وتحديداً في دبي مول، في أواخر العام ٢٠٠٨ وسوف تفتتح فرعاً جديداً لها في أبوظبي في ربيع العام ٢٠٢٠ في وجهة التسوق والترفيه الجديدة والأكثر ترقباً.

وهكذا سوف تعزز مكتبة كينوكونيا محفظة الغاليريا الترفيهية التي تشمل ثلاثة طوابق من الترفيه بمستوى عالمي لجميع الأعمار تتمثل بمراكز ترفيهية عائلية وسينما فوكس التي تضم ٢١ صالة و وجهة الطعام الجديدة كلياً في المنطقة سنترال كيتشنز (Central Kitchens). وسوف توفر المكتبة تشكيلة لا منازع لها من الكتب والمجلات والكتب المصوّرة والهدايا التي من شأنها أن تنال إعجاب كل شخص وفرد وأن تلبي احتياجاته.

وفي هذا الصدد، قال ناويا هيراتا، المدير الإداري لمكتبة كينوكونيا في الإمارات: "نحن مسرورون جداً بالاحتفال بتراثنا الياباني الفريد في أحضان الغاليريا في جزيرة الماريه، ونتطلع للترحيب بأفراد المجتمع المحلي في مكتبتنا. لا شك في أن الصغار سيحبون ما تقدمه كينوكينيا من كتب للتعلّم والنمو، والمراهقون سيعشقون الكتب المخصصة للكبار والشبان من كتب كلاسيكية وعصرية وقصص خرافية وغير خرافية تلائم شتى الأذواق".

هذا وستقدم مكتبة كينوكونيا أيضاً مجموعة كبيرة من المواد التعليمية واللوازم الفنية والأشغال اليدوية والهدايا بما يضمن الاستمرارية للإبداع الخلاق ويوفر للصغار والكبار مصدراً دائماً للإلهام.

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وتعليقاً على ذلك، قال دانيال باري، المدير الإداري لشركة جلف ريليتد: "نحن متحمسون أن نأتي بمكتبة كينوكونيا إلى الغاليريا في جزيرة الماريه. فالغاليريا وجهة يلتقي فيها أفراد المجتمع ويعيشون فيها تجارب جديدة. وإن إضافة كينوكونيا تضمن أن يكون مركز التسوق هذا وجهة مفضلة للعائلات والأولاد للتعلم والنمو والترويح عن النفس".

ستكون مكتبة كينوكونيا جزءاً من قسم التوسعة المرتقب افتتاحه والذي سيضم ٢٧٠ علامة تجارية عالمية بما في ذلك ٧٠ مطعماً غير رسمي وأكثر من ٢٥٠ ألف قدم مربعة من المساحات الترفيهية لكافة الفئات العمرية. سوف يتم اضافة كل ذلك إلى "المجموعة الفاخرة" المتواجدة حالياً في مركز الغاليريا الذي يشمل أكثر من ١٣٠ علامة تجارية من العلامات التجارية الأفخر في العالم للمجوهرات والساعات ومجموعة داينينغ كولكشن التي تحتضن مطاعم حاصلة على الجوائز عند الواجهة البحرية لجزيرة الماريه ومنها زوما (Zuma) ولا بوتيت ميزون (La Petite Maison) ونصرت (Nusr-Et). وعند الافتتاح النهائي في سبتمبر، سيكون الغاليريا الوجهة المثالية للجميع لتناول الطعام واللعب والتسوق والتدلل في أبوظبي.