مالطا تجذب الزوار من الشرق الأوسط بمهرجان يستمر طوال الليل في جميع أنحاء مدينة فاليتا

مدينة فاليتا, عاصمة جزيرة مالطا ترحب بالزوار من أنحاء العالم والشرق الأوسط بدعوة مفتوحة للإستمتاع بفعاليات نوتي بيانكا، المهرجان الذي تحتفل به العاصمة ويشمل العروض الثقافية والموسيقى و زيارة المتاحف والتسوق، وتستمر الإحتفالات طوال الليل في يوم 5 أكتوبر 2019.

فالمهرجانات تعد أحد أهم الوسائل لجذب السياح إلى مالطا وللترويج لثقافة الجزيرة. نوتي بيانكا يشعل شوارع المدينة باحتفالات ثقافية وفنية، وتجمعات هائلة من الناس في الساعات المتأخرة من الليل. و يقدم هذا المهرجان فرصة للاستمتاع بليلة مثيرة بلا أي رسوم.

و من المعالم المهمة في المهرجان، المتاحف التي تفتح أبوابها لجميع الزوار لتعرض الأعمال الفنية المبهرة وتقدم العروض المسرحية خلال الليل، وجدير بالذكر أن المقاهي والمطاعم تظل مفتوحة إلى الصباح وتباع الأطعمة والوجبات السريعة في شوارع المدينة. و يمكن لزوار المهرجان الاستمتاع بالموسيقى والرقص والمسرح والفنون التقليدية و الحديثة. وتستخدم الشوارع والمساحات العامة بطريقة مبتكرة وخلاقة من قبل البعض مما يجعل المدينة تبدو كقاعة احتفال ضخمة.

ويقول كارلو ميكاليف، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التسويق في هيئة مالطا للسياحة: "المهرجانات مثل نوتي بيانكا جزء لا يتجزأ من ثقافة مالطا، وهي فرصة لإظهار ثقافتنا وأصالتنا ومواهبنا الفنية للزوار. جزيرة مالطا ممتعة زيارتها طوال العام، لكن هذا المهرجان يزيد من جاذبية فاليتا عند العوائل ومحبي الثقافات وعشاق الطعام في يوم 5 أكتوبر، ويعد فرصة لا تفوت للاستمتاع مع المواطنين بالفعاليات والاحتفالات طوال الليل."