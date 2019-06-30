الامارات | بالفيديو .. ابحث عن اسمك في قوائم انتخابات "الوطني 2019"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. ابحث عن اسمك في قوائم انتخابات "الوطني 2019" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت اللجنة الوطنية للانتخابات فيديو تعريفي، لإرشاد المواطنين على آليات الاطلاع على أسمائهم المسجلة ضمن قوائم الهيئات الانتخابية، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وأعلنت اللجنة اليوم قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي ضمت 337 ألفاً و738 عضواً لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، والتي سجلت 224 ألفاً و281 مواطناً ومواطنة.

وشهدت القوائم الانتخابية للعام 2019، حضوراً مميزاً للمرأة الإماراتية، بنسبة بلغت 50.62 % مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49.38%، وهو ما يبرز الإيمان الكبير لقيادة دولة الإمارات بالدور الفاعل للمرأة في تطور مسيرة العمل النيابي، وخدمة الوطن والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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فيما تميّزت القوائم المعلنة بمشاركة كبيرة من الشباب، انطلاقاً من دورهم كركيزة رئيسية لمسيرة التقدم في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة الشباب في قوائم العام 2019 (من الفترة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 31.28%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية التي سوف تمتد على جميع مناطق دولة الإمارات لاختيار ممثلين لهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة من دواوين أصحاب السمو الحكّام وحسب التوزيع الجغرافي لها 101549 عضواً في إمارة أبوظبي، 60772 عضواً في إمارة دبي، 64293 عضواً في إمارة الشارقة، و 10165 عضواً في إمارة عجمان، 6653 عضواً في إمارة أم القيوين، و 55289 عضواً في إمارة رأس الخيمة، 39017 عضواً في إمارة الفجيرة.

لمعرفة أسماء المسجلين في قوائم الهيئات الانتخابية يرجى الضغط على الرابط.