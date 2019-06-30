الامارات | المطروشي ينعى شهيد الواجب العريف أول طارق الحواي

شكرا لقرائتكم خبر عن المطروشي ينعى شهيد الواجب العريف أول طارق الحواي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى مدير عام الدفاع المدني بدبي اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، الإطفائي عريف أول طارق عبد الله علي الحواي من فرقة إطفاء مركز الاتحاد الذي استشهد أثناء القيام بالواجب في حادث حريق بمبنى قيد الإنشاء بمنطقة الخليج التجاري - شارع الأبراج بتاريخ 29/06/2019، بعد سيطرة فرق الدفاع المدني بدبي على الحادث في تمام الساعة 6:22مساء، وبدء مرحلة التبريد، إذ تم الإبلاغ عن فقدانه بعد ذلك بـ38:00 دقيقة.

وتبين وفق المعلومات الأولية أن الشهيد سقط من فجوة في السقف من الطابق الرابع الى الطابق الأرضي، ما أدى الى إصابته ووفاته.

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وأكد المطروشي بأن الشهيد كان مواطناً صالحاً وجندياً مخلصا لوطنه وواجبه وقدوة لزملائه ومثالاً يحتذى في الانضباط والتضحية والكفاءة لا يتردد في البذل، ونسال الله أن يتقبله قبولا حسنا وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا في الدفاع المدني بدبي وأسرته وأصدقاءه الصبر الجميل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيد من مواليد 14 من نوفمبر عام 1990، والتحق بالدفاع المدني بدبي في 8-2-2015 وانتقل إلى مركز الاتحاد في 3-3-2019.

