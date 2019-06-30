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حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في زوجة عبدالله الشرفاء

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ والمسؤولين واجب العزاء إلى سعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان صاحب السمو حاكم عجمان في وفاة المغفور لها زوجته وذلك بمجلس العزاء في منطقة مشيرف.


كما قدم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وضباط شرطة عجمان واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي وكبار ضباط شرطة دبي والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ووجهاء وأعيان البلاد وجموع من المواطنين والمقيمين وكبار الشخصيات .

وأعرب الشيوخ والمعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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