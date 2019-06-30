انطلاق فعاليات "اجتماع أبوظبي للمناخ"

انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي فعاليات " اجتماع أبوظبي للمناخ " بمشاركة عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى وصناع قرار وخبراء عالميين لرسم ملامح السياسات والمبادرات وتحديد مسودات القرارات التي سيتناولها جدول أعمال "قمة الأمم المتحدة للمناخ" التي ستعقد في نيويورك سبتمبر المقبل.

ويأتي الاجتماع، الذي يستمر يومين، بتعاون بين دولة الإمارات ممثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريس.

وتشمل قائمة الشخصيات العالمية المشاركة في الاجتماع عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا، وعدداً من الدول الأكثر تأثراً بالكوارث الطبيعية وتداعيات التغير المناخي والتكيف معها، كما يحضر الاجتماع عدد من صانعي السياسات الذين يقودون التغيير في هذا المجال حول العالم، مثل ميغيل أرياس كانتي، مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي والطاقة.

Advertisements

وإلى جانب الوزراء وصانعي القرار الحاضرين في "اجتماع أبوظبي للمناخ"، يشارك نخبة من كبار الخبراء والمختصين بالعمل من أجل المناخ في العالم، مثل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي وضع معالجة الآثار الصحية للتغير المناخي ضمن الأولويات الرئيسية الخمس لمنظمة الصحة العالمية، والذي سيسهم بدور رئيسي في اجتماع أبوظبي للمناخ.

اقرأ أيضاً... الإمارات تشارك في تحديد الأولويات العالمية في الطقس والمناخ