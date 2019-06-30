’إم جي موتور‘ تستعد لإطلاق ثلاث طرازات جديدة إكمالاً لعملية توسّعها في الشرق الأوسط

تستعدّ شركة ’إم جي موتور‘ (MG Motor) لإطلاق ثلاث طرازات جديدة كليًّا في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2019، في وقت يعتبر من أكثر فترات الشركة ازدهاراً في السنوات الأخيرة الماضية. وتأتي هذه الخطوة لتعزّز شعبية الشركة المتزايدة لدى العملاء من خلال زيادة مجموعة طرازاتها بشكل كبير في المنطقة.

وستنضمّ الطرازات الثلاث الجديدة كليّاً إلى مجموعة علامة ’إم جي‘ المؤلفة حالياً من طرازات ’إم جي 6‘ (MG 6)، و’إم جي آر إكس 5‘ (MG RX5)، و’إم جي زد إس‘ (MG ZS)، و’إم جي جي إس‘ (MG GS). وتسعى علامة السيارات البريطانية المنشأ، والتي استهلّت رحلتها بمنتج رئيسي واحد في الشرق الأوسط في العام 2015، إلى تعزيز نموّها القوي منذ انطلاق عملياتها الإقليمية من أربعة سنوات. تعد الطرازات الثلاثة الجديدة بالكامل ’إم جي 5‘ (MG 5)، و’إم جي آر إكس 8‘ (MG RX 8) و’إم جي إتش إس‘ (MG HS) من أحدث إنتاجات علامة ’إم جي‘ لجذب شريحة متنوّعة وجديدة من العملاء. وستساهم الطرازات الجديدة في تعزيز أداء ونموّ ’إم جي‘ في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة، بدعمٍ من شبكة وكلائها القوية التي توفّر مستوى عالٍ من الخدمة إلى العملاء.

يتميّز طراز ’آر إكس 8‘ (MG RX8)، أول مركبة SUV بسبعة مقاعد من علامة ’إم جي‘ (MG)، بتصميم فريد يحاكي أذواق عملاء فئة المركبات رباعية الدفع الذين يتطلّعون إلى إبراز تميّزهم على الطرقات. ويتمتّع طراز ’آر إكس 8‘ (MG RX8) بأبعاد أطول وأكبر وأوسع مقارنةً بالطرازات اليابانية ضمن هذه الفئة، حيث توفر مركبة ’إم جي‘ (MG) الجديدة كليّاً مقصورة داخلية عالية الجودة وأكثر رحابة بفضل مساحة صف المقعد الثالث الأوسع ضمن فئتها. كما يمكن للسائق الاختيار من بين ست وضعيات مختلفة للقيادة التي تعمل على توفير قدرة احترافية حقيقية للقيادة على الطرق الوعرة.

أما طراز ’إم جي 5‘ (MG 5) الجديدة كلياً، فقد تمّ تصميمه لتلبية متطلبات عملاء هذه الفئة من سيارات السيدان المدمجة ذات المنافسة العالية. وتتميّز سيارة ’إم جي 5‘ (MG 5) بتصميم رياضي ومحرّك فعّال سعة 1.5 لتر ومجموعة متنوعة من التجهيزات ذات تقنيات عالية من بينها كاميرا الرؤية الخلفية، وشاشة مقاس 10.1 بوصة تعمل باللمس، وزر الإيقاف والتشغيل، وكاميرا الرؤية المحيطية بمعدّل 360 درجة من أجل سلامة عالية.

وستقوم علامة ’إم جي‘ (MG) بإطلاق طراز ’إم جي إتش إس‘ (MG HS) الجديد بالكامل وهو الأول في تاريخ الشركة ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الحجم المتوسّط. ويعتبر الطراز الجديد أكبر من طراز ’إم جي جي إس‘ (MG GS) الذي كان له دور كبير في تعزيز مكانة الشركة لدى العملاء عند إطلاقها في الشرق الأوسط في العام 2015. وتتميّز مركبة ’إم جي إتس إس‘ (MG HS) بتصميم أنيق وعصري يجسّد اللغة التصميمة الأحدث لعلامة ’إم جي‘ (MG)، بالإضافة إلى آخر ابتكارات الشركة من ضمنها ميزة التنبيه عند مغادرة المسار، وميزة اكتشاف النقطة العمياء، ولوحة أجهزة قياس 12.3 بوصة وشاشة قياس 10 بوصات تعمل باللمس.

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سيتم الكشف لاحقاً عن تفاصيل أكثر حول توافر الطرازات الثلاث الجديدة قبيل إطلاقها الرسمي، في حين ستأتي جميعها بفئات مختلفة ذات مواصفات تجهيزات متنوّعة.

من جهته، قال توم لي، المدير التنفيذي لمجموعة سايك موتور الشرق الأوسط (SAIC Motor Middle East) - الشركة الأم لـشركة ’إم جي موتور‘ (MG Motor): "من الملاحظ مؤخراً، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، توجّه العملاء للحصول على قيمة أعلى عند شراء سيارة جديدة. ذلك من خلال اختيار طراز ذات جودة عالية، وتصميم عصري وتكنلوجيا متطوّرة. وفي حين تسعى كافة شركات تصنيع السيارات إلى ابتكار وتصميم طرازات تحقّق هذه التوقعات. أشعر بالفخر لما حققته علامة ’إم جي‘ حتى الآن في جذب تلك الشريحة من العملاء عبر مجموعة طرازاتنا المتنوعة والديناميكية التي ساهمت في استمرار نموّ الشركة في المنطقة. نسعى حالياً للاستفادة من المناخ الاقتصادي السائد الذي دفع العملاء ليكونوا أكثر قابلية لتعديل خياراتهم وهنا برزت الفرصة أمامنا لدخول المنافسة من الباب العريض واستهداف شريحة جديدة من العملاء في فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة على الإطلاق."

"ومع اقتراب وصول هذه الطرازات الثلاثة الجديدة إلى الشرق الأوسط واستمرار عملية توسّعنا عبر أسواق جديدة وإطلاق مبادرات تسويقية هادفة، نتطلّع إلى تعزيز أداء ونشاط الشركة خلال الأشهر المقبلة التي ستكون من بين أكثر الفترات ازدهاراً في تاريخ علامة ’إم جي‘ (MG). "

وكانت قد حقّقت علامة السيارات البريطانية المنشأ مبيعات قياسية العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط، بالرغم من التحديات التي واجهها السوق بشكلٍ عام. وتستمرّ علامة ’إم جي‘ (MG) بتعزيز وجودها في المنطقة بوتيرة سريعة من خلال شبكة قوية من الوكلاء وحضور قوي في أشواق الخليج عبر 21 صالة عرض متطوّرة و21 مركز خدمة.