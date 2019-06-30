"تشيسترتنس" تعين دينيس تشان رئيساً جديداً لقسم المبيعات الدولية في دبي

أعلنت شركة "تشيسترتنس" الدولية الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات العقارية عن تعيين دينيس تشان رئيساً جديداً للمبيعات الدولية لديها، حيث سيمارس أعماله في مكتب الشركة بدبي.

يتمتع تشان بخبرة كبيرة تمتد على مدى 14 عاماً في المبيعات والتسويق والتأجير والاستثمار في الأسواق العالمية ضمن قطاع العقارات، وسبق له أن شغل منصب رئيس قسم المبيعات لدى "إمكان" العقارية و"إيجل هيلز" التي تعد من أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات مع تنفيذها للكثير من المشاريع في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما عمل تشان الذي يقيم في دبي منذ ثلاث سنوات مديراً للمبيعات لدى "كوب ليمتد" ونائب رئيس المبيعات والتسويق في "روسلي ليمتد" ورئيس وحدة المبيعات لدى شركة "سافيلس" في سنغافورة.

ومن أبرز أولويات تشان في الفترة المقبلة التركيز بشكلٍ رئيسي على إدارة وتنمية قسم المبيعات الدولية والمشاريع على المخطط التي هي قيد الإنشاء. كما سيعمل على دعم الشركاء التجاريين للفوز بعقود جديدة في مختلف أنحاء العالم، والإشراف على منصة المبيعات الدولية الجديدة، وتوفير الأدوات والأنظمة الفعّالة لتعزيز قدرة الشركاء على كسب المزيد من الصفقات.

وبهذه المناسبة، علّق دينيس تشان على قرار تعيينه في منصب رئيس قسم المبيعات الدولية لدى تشيسترتنس قائلاً: "أنا مسرور للغاية لانضمامي إلى تشيسترتنس الدولية التي لها باع طويل وحضور قوي في قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم. كما أنني أتطلع بشغف لإضافة القيمة الحقيقية للشركة مستفيداً من الخبرة التي اكتسبتها على مدى السنوات الماضية بما يدعم أهداف الشركة وتطلعاتها في الأشهر والسنوات المقبلة".

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من جانبه قال جافين فيرسوي، رئيس قسم الشؤون الدولية في أسواق آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين لدى تشيسترتنس: "يعتبر دينيس إضافة كبيرة للشركة نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها والإمكانات الهائلة التي يمتلكها في هذا القطاع، لذا سيكون له دور أساسي في نمو أعمال الشركة مستقبلاً لاسيما مع بداية فصل جديد من حقوق الامتياز التي نمنحها. لدى تشان سجل رائع في علاقاته المتميزة مع العملاء وهو ما أكسبه ثقة المشترين والمطورين على حدٍّ سواء لسنوات طويلة، وهو ما يتماشى مع مبادئ وقيم تشيسترتنس الدولية".

تجدر الإشارة إلى أن دينيس تشان سيتولى إدارة قسم المبيعات الدولية المكون من ثمانية أشخاص في دبي.