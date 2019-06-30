مبادرة مجموعة لاندمارك "شكراً رمضان" تجمع تبرعات تتجاوز مليوني درهم لدعم قضايا خيرية عبر دول مجلس...

قدّم برنامج ولاء العملاء الرائد في مجموعة لاندمارك "شكراً" تبرّعاً مالياً يزيد عن 40.7 مليون من نقاط "شكراً"، ويعادل نحو 2.35 مليون درهم لدعم قضايا خيرية، وذلك عبر مبادرة "شكراً رمضان" الخاصة التي جرت على مدار شهر رمضان المبارك.

وتبرّع أكثر من مليون عضوٍ في برنامج الولاء من المنطقة بنقاط "شكراً" التي كسبوها من التسوق لدى أي من المتاجر المشاركة، وذلك لصالح عدد من القضايا الخيرية التي تشمل: تعليم الفتيات؛ ودعم الأطفال المصابين بمتلازمة داون؛ إضافة إلى علاج سرطان الثدي. وجاءت هذه المبادرة لتجسّد روح الخير والعطاء التي تظلل الشهر الفضيل من خلال توحيد المجتمعات وحثّها على إحداث الفارق المنشود في حياة أولئك الأقل حظاً في المجتمع.

وتعليقاً على المبادرة، قالت نيشاجاغتياني، المدير التنفيذي للمجموعة في "مجموعة لاندمارك": "نتوجه بجزيل الشكر إلى جميع عملائنا الذين ساهموا في نجاح مبادرة ’شكراً رمضان‘ لجمع التبرعات والتي شملت جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. فقد تلقينا تبرعات قدمها أكثر من مليون عميل من جميع أنحاء المنطقة طيلة الشهر المبارك، شكّلت بدورها جزءاً لافتاً ساهم بنجاح المبادرة. وتمثّل مبادرة ’شكراً رمضان‘ إثباتاً جليّاً على فلسفة مجموعة لاندمارك في رد الجميل للمجتمع. ونأمل للمساهمات التي نقدمها لشركائنا من المؤسسات الخيرية أن تسهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة المحتاجين".

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وتم إطلاق المبادرة خلال شهر رمضان المبارك بالشراكة مع "دبي العطاء" في دولة الإمارات العربية المتحدة، المؤسسة الخيرية التي تعمل على تحسين فرص حصول الأطفال في البلدان النامية على التعليم الأساسي السليم. وخلال الحملة التي امتدت على مدار شهر كامل، تعاونت مجموعة لاندمارك مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنـسان" في المملكة العربية السعودية؛ والمؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين؛ والجمعية العمانية لمتلازمة داون ومركز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة في سلطنة عمان؛ ومؤسسة بهية في مصر، وتكية أم علي في الأردن، ودار الأيتام الإسلامية في لبنان.

والجدير الذكر أن برنامج الولاء "شكراً" يعتبر الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويكافئ العملاء عند تسوقهم من العلامات التجارية المتنوعة لدى مجموعة لاندمارك وعلامات أخرى شريكة. وبفضل هذه المبادرة المبتكرة، حظي العملاء بفرصة التبرع بنقاط "شكراً" التي كسبوها عند تسوقهم خلال شهر رمضان المبارك من متاجر العلامات التجارية التابعة للمجموعة، لصالح قضايا خيرية، ومن المتاجر: سنتربوينت؛ وماكس؛ وهوم سنتر؛ ومحل الأطفال؛ وشومارت؛ وسبلاش؛ وهوم بوكس؛ وشو إكسبريس؛ وغيرها.