تنظيم أول مؤتمر نموذج للأمم المتحدة في جامعة ‫ولونغونغ في دبي

استضافت جامعة ‫ولونغونغ في دبي أول مؤتمر نموذج للأمم المتحدة بهدف مناقشة مواضيع وقضايا ومشاكل الساعة في العالم. استمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام. يهدف المؤتمر الى تعزيز ثقافة نموذج للأمم المتحدة وتشجيع الطلاب على الاهتمام أكثر بالمشاكل والقضايا العالمية، وتطوير المهارات اللازمة من أجل الحصول على وظيفة ناجحة في هذه المجالات.

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يُعدّ مؤتمر نموذج للأمم المتحدة عنصراً جديداً أضيف حديثاً إلى الأنشطة الخارجة عن المنهج الدراسي لطلاب جامعة ولونغونغ في دبي، وشارك فيه طلاب من ٢٥ مدرسة أخرى. وخلال المؤتمر، طُلب من الطلاب التفكير في حلول من شأنها أن تغيّر العالم للأفضل بدلاً من فتح الجدل على أساس الشكاوى. أقيم المؤتمر وفقاً لنموذج لاهاي الدولي للأمم المتحدة، وقد أثبت الطلاب خلال الأنشطة المختلفة التي تخللته القدرة على إجراء البحوث والتحدث للجماهير والنقاش والتمتع بمهارات الكتابة والتفكير النقدي والعمل ضمن فرق وقدرات القيادة. بالإضافة إلى ذلك، تعلموا أيضاً كيفية التباحث في المواضيع المعقدة وكيفية الإقدام على التنازلات.

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وفي هذا الصدد، قالت السيدة زينة حبيب، مديرة الاتصالات في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة: "بالنيابة عن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، يكمن واجبنا في نشر التوعية حول مشاكل العالم المرتبطة بالجوع ومكافحة الجوع لنصل إلى محوه من العالم. وإنّ مخاطبة الشبان هي من الخطوات الرئيسة التي لا بد من التركيز عليها لأن أثر هؤلاء على المجتمع أقوى اليوم من أي وقت سابق بفضل وسائل التواصل الاجتماعي التي بدورها قادرة على التأثير على آلاف الأشخاص في العالم. إنه مفرح أن نرى الكثير من الطلاب في مؤتمر نموذج للأمم المتحدة على اعتبار أن مشاركتهم ومساهماتهم يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في الحل من الآن ولغاية تخرجهم ودخولهم عالم الأعمال".

أما فرانكي باريتو، مدير خدمات الطلاب، فقال من جهته: "هذه أول مرة تستضيف فيها الجامعة نموذجاً للأمم المتحدة على نطاق واسع. نحن فخورون فعلاً بالترحيب بهؤلاء الطلاب الموهوبين ورؤيتهم يمثلون مندوبين بارزين من دول مختلفة ومناقشة المشاكل العالمية. بدا الطلاب المشاركون متشوقين رغم توترهم ونحن مسرورون جداً بقدرتنا على تزويدهم بمنصة للتعلم وتعزيز مهاراتهم".

تشتهر جامعة ولونغونغ في دبي بجودة تعليمها وقد نجحت في كسب احترام دولة الإمارات وثقتها. أُسست الجامعة عام ١٩٩٣ وهي واحدة من أول الجامعات العالمية في الإمارات بعد توفيرها ٢٥ عاماً من التفوّق الأكاديمي في المنطقة. تقدم الجامعة برامج دراسية معتمدة من وزارة التعليم العالي من خلال لجنة الاعتماد الأكاديمي.