"أدنوك" و "بينونة" تكرمان الفائزين بمسابقة "فيلم زايد"

شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و "قناة بينونة" تكرمان، الفائزين في مسابقة "فيلم زايد"، والتي تم إطلاقها بهدف الاعتزاز بمسيرة المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وذلك ضمن فيلم قصير مدته تراوح بين 3 إلى 10 دقائق.

وأقامت اللجنة المنظمة للمسابقة، حفلاً لتكريم الفائزين بالمسابقة في مسرح مجمع الشيخ خليفة للطاقة بأبوظبي، بحضور غنام بطي المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك، وعيسى سيف المزروعي مدير عام قناة بينونة، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة والمرشحين لنيل الجوائز الأولى، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

وحصد المركز الأول في المسابقة فيلم "عسل الصحراء" لـ "شاهين البشر" من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المركز الثاني فيلم "القدوة" للثنائي "روتشي أنديفيا" و "آرتي تريكاناد" من جمهورية الهند، وفي المركز الثالث جاء فيلم "ماذا لو كان معنا اليوم" لـ "محمد أبو زنط" من المملكة الأردنية الهاشمية، وذهب المركز الرابع إلى فيلم "الرجل الأسطورة وحلمه" لـ "سانديب كامبليكال" من جمهورية الهند، وحل في المركز الخامس فيلم "قصة الشيخ زايد" لـ "معاذ الطيب" من جمهورية السودان.

وفي هذا الإطار، قال غنام بطي المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك، خلال كلمته التي ألقاها في الحفل، "يسرني أن أكون معكم في حفل تكريم الفائزين في مسابقة "فيلم زايد"، هذه المسابقة الوطنية العزيزة على قلوبنا، فهي تسلط الضوء على حياة وانجازات ورؤية القائد العظيم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان (طيب الله ثراه)، والتي تفتخر شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك برعايتها"

وأكد غنام المزروعي، أن دعم أدنوك لهذه المبادرة بالتعاون مع قناة بينونة يأتي ضمن استراتيجية الشركة المجتمعية، ودورها المحوري في مختلف الميادين والفعاليات التي تبرز التاريخ العريق والصورة المشرفة لدولة الإمارات.

وأضاف أن رعاية أدنوك لمسابقة فيلم زايد تهدف إلى المساهمة في تعريف أفراد المجتمع وتوعيتهم بالإرث الإنساني الراسخ ورؤية الوالد المؤسس "طيب الله ثراه" وتوثيقاً لمناقبه وإنجازاته التي لم يتوقف صداها الإيجابي عند حدود الوطن، بل تجاوزه ليشمل العالم بأسره، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس كذلك جهود أدنوك في دعم الفعاليات التي تحدث تأثيراً ايجابياً في المجتمع من خلال ضمان الحفاظ على تراث أباءنا المؤسسين وترسيخه في جميع أنحاء دولة الإمارات، وباعتبار شركة أدنوك رائدة في مجال المسؤولية المجتمعية فإن من واجبها المحافظة على القيم والمبادئ التي جسدها الشيخ زايد "طيب الله ثراه" وترسيخها في المجتمع الإماراتي وتسليط الضوء عليها.

وأشار المزروعي إلى أن أدنوك تركز على تمكين شباب دولة الإمارات وتمنحهم الفرصة لإظهار قدراتهم والتعبير عن حبهم للأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه" وتقديرهم لرؤيته، وذلك من خلال اتاحة المجال أمامهم للمشاركة في الترويج والتعريف بإرثه الغني في أوساط أقرانهم داخل دولة الإمارات، وهذا ما وفرته هذه المسابقة.

وتقدم غنام بطي المزروعي، في ختام كلمته، بالتهنئة للفائزين، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح، معرباً عن ثقته بأن أعمالهم الفنية بما تقدمه من مضمون غني ستلقى صدىً واسعاً وسيكون لها تأثيراً ايجابياً على مشاهديها بمختلف فئاتهم.

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كما تقدم بالتهنئة إلى شركاء أدنوك في هذه المسابقة "قناة بينونة" وذلك على انجازهم وتنظيمهم للمسابقة بكل كفاءة وحرفية، مؤكداً تطلع أدنوك قدماً للاستمرار التعاون في مبادرات مهمة قادمة.

من جانبه، قال السيد عيسى سيف المزروعي، مدير عام قناة بينونة، في كلمته خلال الحفل، "نلتقي بكم اليوم ونحن نحتفي بنخبة من المبدعين الذين تسابقوا لتقديم أعمالهم المميزة التي تسلط الضوء على إرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، من خلال مسابقة "فيلم زايد" الذي أطلقته قناة بينونة وشركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك".

وأضاف عيسى المزروعي، أن إيمان "الشيخ زايد" المطلق بأن رأس المال البشري هو أهم العوامل الرئيسية لتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة دفعه إلى صقل الكوادر البشرية وتنميتها، واستكمالاً لهذه الرؤية السديدة جاءت فكرة "فيلم زايد" ليكون محطة لاكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتنمية مهاراتها، وسط أجواء من المنافسة وتحفيز الإبداع والابتكار.

وأكد أن القيادة الرشيدة تسير اليوم على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد‘ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء إنسان المستقبل الواعي والمسؤول، والقادر على صون وتدعيم الركائز المتينة التي تقوم عليها دولة الإمارات، والدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للاستثمار في تنمية الطاقات والمهارات الإبداعية، وصقل المواهب وتأهيلها وتمكينها.

وأفاد أن المسابقة ساهمت في استقطاب نحو 250 عملاً لمبدعين من جنسيات مختلفة، والذين اطلقوا إبداعاتهم من خلال فيلم قصير تتراوح مدته بين 3 إلى 10 دقائق، يروي جانباً من جوانب الإرث العظيم للشيخ زايد، فإرث "زايد" كتابٌ مفتوح ننهل منه المعرفة والعمل الخيري والانساني، والتسامح والتعايش والانفتاح على الآخر، وغيرها الكثير من القيم النبيلة في شتى ميادين الحياة.

وبهذه المناسبة، تقدم مدير عام قناة بينونة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، وأخص بالذكر الشريك المميز شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وكوادر قناة بينونة، والسادة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، ووسائل الإعلام المختلفة، ولكافة المبدعين الذين قدموا أعمالهم الهادفة.