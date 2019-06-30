كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تقارن دولة الإمارات في الاستثمار الأجنبي المباشر؟

احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة والعشرين على مستوى العالم من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة ثلاثة مراكز عن عام 2017، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2019.

وقال التقرير إن الإمارات استقطبت 10.4 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018، لتحتل المرتبة الأولى في العالم العربي وتمثل 36 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان العربية.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية في غرب آسيا، حيث تمثل حوالي 33.4 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة والصين وهونج كونج وسنغافورة وهولندا في المرتبة الأولى على مستوى العالم، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في التصنيف العالمي يؤكد ثقة المستثمر العالمي في جودة وفعالية بيئة الأعمال في الدولة، ومكانتها الرائدة كوجهة إقليمية للاستثمارات.

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وأضاف المنصوري أن البلاد تتمتع ببيئة اقتصادية مفتوحة وبيئة أعمال مرنة، مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية لديها إمكانية تطوير أكثر.

وأظهر التقرير أيضًا أن دولة الإمارات قد اجتذبت 22 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي.

وقال المنصوري إن الإمارات حصلت على مكانة متقدمة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي، حيث أضافت استثماراتها في الخارج قيمة لكل من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من الإمارات إلى العالم 15 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 7.2 في المائة، لتحتل المرتبة 19 عالمياً.

بالإضافة إلى ذلك، احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية من خلال ست اتفاقيات استثمار ثنائية من أصل 40 اتفاقية استثمار دولية موقعة في عام 2018.

وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار الخضراء، احتلت الإمارات المركز الثالث بعد الولايات المتحدة وفرنسا، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 179 مليون دولار.