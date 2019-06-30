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بالصور| إخماد حريق في برج قيد الإنشاء بدبي
تعامل رجال الإطفاء مع حريق في برج قيد الإنشاء تصاعد منه الدخان فوق أفق المدينة.
وكان البرج في الخليج التجاري غارقًا في الدخان حيث انتشرت النيران في مواقف السيارات في الطابق السفلي.
تم تنبيه الدفاع المدني في دبي في تمام الساعة 10.40 من صباح يوم السبت. وقال مسؤولون انه لم يتم الابلاغ عن وقوع إصابات، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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