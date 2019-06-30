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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 30 يونيو 2019

بالصور| معرض فني في دبي يتحدى المفاهيم التقليدية

يقدم معرض إيزابيل فان دن إيندي الفني الواقع في السركال أفنيو مفهوماً جديداً يتحدى المفاهيم التقليدية، عبر تحويل المكان إلى أكثر من مجرد استوديو للفنانين حتى 16 سبتمبر.

ويقول الإعلان عن المعرض “سوف نتوقف عن العمل كمعرض فني في محاولة لزعزعة نظام الفن الديكتاتوري وإعادة الاتصال بالعملية الأساسية لصنع الفن”.

رامين حريزاده وركني حريزاده وحسام رحمانيان – الذين عاشوا في دبي وعملوا معًا منذ عام 2009 – هم الفنانون الثلاثة الذين استولوا على هذه المساحة لبضعة أشهر، وقاموا بإنشاء مقالات متعددة الوسائط وعرض مجموعة متطورة باستمرار.

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ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال، مع مواضيع تتراوح بين الفنون والثقافة إلى آليات السلطة، مع ممارسات مختلفة من الناحية الأسلوبية مع ترك مساحة للتحليل النقدي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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