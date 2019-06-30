كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حديقة الزومبي تفتح أبوابها بدبي في 2020

سيتم افتتاح منطقة ترفيهية عملاقة ذات طابع الزومبي، تضم أكثر من 12 نشاطًا ومعلماً سياحياً، في السوق الليلي بجزر ديرة بدبي العام المقبل.

وستشهد حديقة Zombie Apocalypse Park، الأولى من نوعها في الإمارات، أعمالًا حية وألعابًا ومعارك وأحداث، وكلها مدعومة بتقنية التوهج في الظلام.

وستشمل الأنشطة ألعاب كرات الطلاء، ألعاب الهروب، سينما VR 9D، بيت مسكون، رمي الفأس، الرماية، متاهة مسكونة، ألعاب معارك ناعمة، علامة ليزر، ترامبولين، إطلاق نار ، هجوم زومبي في نهاية العالم وعمليات زومبي.

ومن المقرر افتتاح الحديقة في منتصف عام 2020، كما تحتوي أرض الخيال التي تبلغ مساحتها 65000 قدم مربعة على موقف خاص للسيارات، ومقهى وغرفة للحفلات للمناسبات والأنشطة الخاصة.

وتعاونت نخيل مولاتز، ذراع البيع بالتجزئة للمطوّر الرئيسي نخيل، مع نادي الشارقة للغولف والرماية لتكوين نقطة الجذب، بحسب أريبيان بيزنس.

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وقال عمر خوري، العضو المنتدب لمراكز نخيل التجارية: “نحن ملتزمون بتطوير تجارب فريدة من نوعها، ومناطق جذب ومرافق في تطورات البيع بالتجزئة الحالية والقادمة. ستكون حديقة Zombie Apocalypse Park بمثابة سحب كبير في السوق الليلي، حيث ستجتذب السياح والشركات والمدارس لحضور فعاليات بناء الفريق والأسر والأفراد للحصول على نوع جديد من الترفيه. ”

وأضاف جوزيف إستيفان، المدير العام لنادي الشارقة للجولف والرماية: “من خلال هذا التعاون، نعمل على توسيع نطاق وصولنا لتوفير تجربة ترفيهية هائلة في السوق الليلي، ويشرفنا أن نشارك مع نخيل مولز في ذلك”.

ويعد السوق الليلي، أحد أكبر مجموعة من مشاريع البيع بالتجزئة والترفيه في نخيل في جزر الديرة، أكبر سوق ليلي في العالم، مع أكثر من 5000 متجر على الواجهة البحرية والمطاعم والمقاهي والمعالم السياحية وأكثر من 3000 مكان لوقوف السيارات.