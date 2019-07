آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 30 يونيو 2019

ما الجديد على نيتفليكس الإمارات في يوليو؟

تقدم نيتفليكس كل شهر مجموعة من أحدث المسلسلات والبرامج التي ترضي جميع الأذواق، وتنافس ما هو معروض على شاشات التلفزيون.

وفيما يلي أحدث ما يمكن مشاهدته على نيتفليكس في الإمارات خلال شهر يوليو، بحسب موقع واتس أون:

Stranger Things

العديد من محبي Stranger Things سيشعرون بالارتياح لمعرفة أن العرض لم يتم إلغاؤه! حيث سيعود في موسمه الجديد على Netflix في 4 يوليو 2019، وسيواجه أبطال المسلسل تهديدًا آخر من بعد الكابوس المعروف باسم Upside Down. من الواضح أن أطفال Stranger Things يكبرون، لكن أهوال Upside Down لم تختف. سيشتمل الموسم الجديد على ثماني حلقات، وسيشهد أيضًا عودة أحد وحوش الموسم الثاني مع وقوع معظم الأحداث في مركز تجاري محلي جديد.

Orange is the New Black

تستند سلسلة Netflix الأصلية الأكثر مشاهدة إلى كتاب يحمل نفس الاسم ويتبع قصة بيبير تشابمان، وهي شخصية مميّزة من مجلة نيويوركر ينتهي بها المطاف في السجن لتشق طريقها عبر النظام الإصلاحي وتتكيف مع الحياة وراء القضبان.

Working Moms

تم بث الموسم الثاني والثالث من السلسلة الهزلية الكندية هذه بالفعل في كندا، لكن الموسم الثاني سيبث على Netflix في 25 يوليو. و يتبع العرض أربع أمهات في سعيهن الدؤوب لتحقيق التوازن بين العمل والحياة وقضايا العلاقات الصعبة.

Typewriter

سلسلة جديدة على Netflix للمخرج الهندي الشهير سوجوي غوش. تتمحور الحبكة حول منزل مسكون وكتاب يثير خيال مجموعة من صيادي الأشباح. الفريق عازم على القبض على الشبح الذي ابتلي به منزل سيئ السمعة في حيهم في غوا.

Point Blank

بول ممرض في غرفة الطوارئ يتم اختطاف زوجته الحامل واحتجازها كرهينة. ويتلقى بول مكالمة هاتفية من الخاطف تجبره على التعاون مع مجرم مصاب بجروح خطيرة ومشتبه به بارتكاب جريمة قتل من أجل استعادة زوجته وابنه الذي لم يولد بعد.