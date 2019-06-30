الامارات | زوج يرفع قضية سب على زوجته

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يرفع قضية سب على زوجته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح في الشارقة في قضية متهمة فيها سيدة من الجنسية الآسيوية بتهمة سب زوجها من الجنسية العربية بعبارات مسيئة، إذ قامت بسب زوجها مثل "فك يو"، ووصفته بأنه زبالة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 27 فبراير الماضي عندما أقدمت المتهمة على سب زوجها أمام أولاده في منزلهما الكائن بإحدى مناطق الشارقة، بعبارات سيئة مثل فك يو، إضافة إلى وصفها له بأنه زبالة، ما أثر غضبه، وجعله يقدم بحقها شكوى في المحكمة لردعها.

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وواجهت المحكمة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها بأن قامت بسب زوجها، فأنكرت ذلك، وقالت إن بينهما مشاكل أسرية كثيرة.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاكي زوج المتهمة، إذ أكد أنه اضطر لرفع شكوى على زوجته كونها تعارضه دائما، وسبته أمام أولاده وأهانة كرامته، مشيرا الى أن لديه أربع أولاد وسيحاول التصالح مع زوجته لأجلهم.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 22 يوليو المقبل لاعطاء فرصة للزوجين للتصالح.