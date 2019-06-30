26 فيلا جديدة للمواطنين بتكلفة 30 مليون درهم في حتا

آمنة الكتبي (دبي)

دشنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مشروعاً جديداً في مدينة حتا يتكون من 26 فيلا بمساحة 3000 قدم مربعة للمسكن، وسيتم تصميمه بطرز مختلفة معتمدة بالمؤسسة، يراعى فيها جمال المنظر وروعة التصميم والخصوصية، بتكلفة تقدر بحوالي 30 مليون درهم.

وقال سامي قرقاش، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن المشروع سينفذ في مناطق مختلفة بعد دراسة حاجة المستفيدين للسكن بالقرب من مساكن عائلاتهم وآبائهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام المقبل ومن ثم تسليمه للمستفيدين. جاء ذلك خلال لقاء صحفي على هامش حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين الذي نظمته مؤخراً مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للهيئات والوزارات والدوائر الحكومية والرعاة والمؤسسات الإعلامية، وذلك تقديراً لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاح جهود المؤسسة خلال العام 2018.

وأشار إلى أنه فيما يخص مشروع حتا الذي يتكون من 346 مسكناً فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تتكون من 80 مسكناً من المشروع، وتم تسليم جزء من المشروع للمستفيدين، وسيتم استكمال تسليم المرحلة الأولى للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية والثالثة من المشروع سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري، موضحاً أن تكلفة المشروع تبلغ 560 مليون درهم، وتم توفير حوالي 60 مليون درهم من إجمالي التكلفة، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل من خلال إدارة العقود والمشتريات بالتفاوض مع المقاولين، الأمر الذي يؤثر في التكلفة النهائية للمشروعات.

وأضاف قرقاش أن تصاميم مساكن المؤسسة تتميز بالخصوصية والتنوع بما يلبي متطلبات الأسرة الإماراتية، وتضمن إمكانية التوسّع حسب احتياجات المواطنين، كما توفر المؤسسة خدمات الصيانة للمساكن والإضافة، سواء عن طريق المؤسسة أو بواسطة قرض أو منحة إضافية، والصيانة التي توفرها المؤسسة لمشاريعها كافة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مركز تجاري في منطقة البرشاء جنوب الأولى، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 55% ومن المتوقع إنجازه في بداية عام 2020. وقال إن المؤسسة تسعى في خطتها الاستراتيجية إلى مواءمة أهدافها مع أهداف حكومة دبي 2021، لجعل الإمارة المكان المفضل للعيش، وشملت المواءمة التركيز على تعزيز سياسات الإسكان بتوفير 15000 خدمة إسكانية متنوعة مع نهاية عام 2020، إلى جانب تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق للحصول على الخدمة الإسكانية لعامين، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة توجيهات سموه الرامية إلى توفير مسكن ملائم لكل مواطن في إمارة دبي لتلبية متطلبات الحياة ورفاهية العيش والوصول إلى أعلى مستويات الحياة الكريمة التي تتناسب مع تطلعات المواطنين وتصورهم واحتياجهم.

وأكد سامي قرقاش أهمية تعزيز العلاقة الوثيقة التي تربط المؤسسة بشركائها الاستراتيجيين والرعاة ووسائل الإعلام المختلفة، مشيداً بدورهم البارز في إيصال رسالة المؤسسة للمجتمع وخدمة أهدافها، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير مسكن لكل مواطن تتوافر فيه الاستدامة ورفاهية العيش ومقومات النجاح.