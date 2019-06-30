حزمة مبادرات سعادة لـ«الأسر المتعففة» في رمضان

دبي (الاتحاد) قدمت لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين، التابعة لجمعية دار البر، حزمة من مبادرات السعادة والمشاريع الإنسانية، خلال شهر رمضان المبارك، بهدف نشر السعادة، وتوفير احتياجات الشرائح ذات الدخل المحدود.

وأطلقت اللجنة مشروع توزيع «المير الرمضاني» على الأسر المتعففة، بتكلفة مليون درهم، لتوفير احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية خلال الشهر الكريم. واستفادت من المشروع 3000 أسرة متعففة في إمارات الدولة، بالإضافة إلى توزيع بطاقات شرائية على 307 أسر متعففة، لتمكينها من شراء المواد الغذائية خلال شهر رمضان، بتكلفة 153,600 درهم. وأشار علي العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة في «دار البر» إلى تنفيذ عدد من المبادرات في (يوم زايد للعمل الإنساني)، منها مبادرة بعنوان «إسعادهم» لمصلحة أسر السجناء، قامت على توزيع بطاقات شرائية غذائية، استفادت منها 41 أسرة في أم القيوين، بتكلفة 20,500 درهم. ووزعت اللجنة، في مبادرة ثانية، بطاقات شرائية على 207 أسر ذات دخل محدود، لتمكينها من شراء المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان، بتكلفة 153,600 درهم.

وتكفلت «الأسر المتعففة» بتنفيذ مبادرة «كسوة العيد» لتغمر الأسر محدودة الدخل وأبناءها بالبهجة والفرح في عيد الفطر.

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