حاكما عجمان ورأس الخيمة والشيوخ يعزون عبدالله أمين الشرفاء في وفاة زوجته

عجمان (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى عبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان صاحب السمو حاكم عجمان، في وفاة المغفور لها «زوجته»، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة مشيرف.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن خالص عزائهما ومواساتهما إلى آل الشرفاء، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ محمد بن حمدان بن حمدان آل نهيان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين والمقيمين وكبار الشخصيات.

وأعرب الشيوخ والمعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، واجب العزاء إلى عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان صاحب السمو حاكم عجمان في وفاة المغفور لها زوجته، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة مشيرف.

كما قدم واجب العزاء الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، وعدد من الشيوخ، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من وجهاء وأعيان البلاد وجموع من المواطنين والمقيمين وكبار الشخصيات.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والشيوخ والوزراء والمعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.