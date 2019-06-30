الإمارات: حرية المرأة حق أساسي

جنيف (وام)

أكدت دولة الإمارات أن حرية المرأة حق أساسي يضاف إلى مجموعة الحقوق الأخرى التي تتمتع بها، وهو حق معترف به على نطاق واسع في الصكوك الدولية، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى وجه الخصوص المادة الـ5 منها التي تضع على عاتق الدول التزامات واضحة للقضاء على أوجه التمييز وجميع الممارسات القائمة على مفاهيم نمطية.

جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة والتي ألقاها سعيد أحمد الجروان من بعثة الدولة في جنيف.

ونوه الجروان إلى أن الحقوق الاجتماعية لها طابع خاص بحكم ارتباطها الوثيق بمعطيات تخص كل مجتمع والتي لا يمكن تجاهلها عند سن القوانين سواء على المستويين الوطني أم الدولي، لافتاً إلى أن دراسات علم الاجتماع ودراسات القانون المقارن أثبتت أن ما هو معتمد كسلوك إيجابي ومحمود في مجتمع «أ» لا يمكن نقله وزرعه في مجتمع «ب» مع ترقب النتائج الإيجابية نفسها. وشدد على أن دولة الإمارات تنتهج سياسة واقعية في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة من خلال ضمان حق التعليم للمرأة باعتباره الأساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق الأخرى حيث يشكل العنصر النسائي نحو 60% بمختلف مراحل التعليم في البلاد.