«الوطنية لإدارة الطوارئ» تبحث التعاون مع المملكة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد) بحث الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بمكتبه في أبوظبي أمس مع وفد من وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة برئاسة كيفن جويل الذي يزور الدولة حالياً سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والشراكة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء الاطلاع على منظومة الطوارئ في دولة الإمارات وآلية مواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وفق مستويات الطوارئ المعتمدة.

وتطرق اللقاء إلى إقامة وتنظيم البرامج والتمارين المشتركة لرفع الجاهزية والاستعداد للتعامل الناجح مع حالات الطوارئ والأزمات المختلفة.

وأشاد جويل بالتطور وتسارع وتيرة التنمية الشاملة والإنجازات الرائدة والمتميزة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع الأمن والسلامة والبنية التحتية وبدور الهيئة الملموس في رفع الاستعداد والجاهزية ووضع الخطط المناسبة لجميع سيناريوهات حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

حضر اللقاء من الجانب البريطاني دان جالنجر ومارثا تورتبول. ومن جانب الهيئة محمد سيف ارحمه الشامسي نائب المدير العام وعدد من مديري إدارات الهيئة.

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