«الوطني للمهارات المتقدمة» يطور قدرات موظفي «دو»

دبي (الاتحاد)

استضافت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «مكعب المهارات»، المبادرة التي أطلقها البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، لتحقيق مستهدفات حملة (مهارتي 12X12) المنبثقة عن البرنامج في ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة لأفراد المجتمع، واستكشاف مهاراتهم.

وأقيمت الفعالية برعاية وحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومحمد هادي الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ورئيسها التنفيذي عثمان سلطان، وعدد من أعضاء الإدارة العليا للشركة، ومشاركين من مختلف قطاعات المجتمع.

وعلى هامش الفعالية، جرى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، وقعها مُمثلاً عنه معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وشركة «دو» ومَثَلَها رئيس مجلس إدارتها محمد هادي الحسيني بهدف تطوير برامج وحلول لتطوير المهارات المتقدمة، وإكساب موظفي الشركة تلك المهارات التي تمكنهم من تطوير قدراتهم في المستقبل.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «بعدما أطلقنا مكعب المهارات في جامعة زايد، وشهدنا إقامة المبادرة في وزارة الاقتصاد أيضاً، نأتي اليوم إلى شركة (دو) نظراً لكون القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً لنا في تنفيذ مبادراتنا، لاسيما تلك التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، فالتطور الذي يحدث حالياً في العديد من القطاعات ومنها قطاع الاتصالات، يرتبط بمختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى، وهو ما يتطلب إكساب العاملين بها مهارات المستقبل».

وأضاف معاليه: «هذا التطور التكنولوجي يضع على عاتق العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ومنهم العاملون في قطاع الاتصالات كموظفي شركة (دو) مهمة تطوير مهاراتهم الشخصية وليس فقط التقنية من أجل تقديم خدمة تتماشى مع التطور الذي يشهده المجتمع في مختلف القطاعات». وأوضح معاليه أن «المعرفة الرقمية أصبحت اليوم ضرورية، وأن قطاع الاتصالات يشهد نقلة نوعية، حيث أصبحت مختلف العمليات والقطاعات والأعمال تدار من خلال الحلول الذكية والهواتف النقالة التي أصبحت أدوات مرنة لإتمام مختلف الخدمات والأعمال، وبالتالي فإن تقديم خدمات متطورة أمر يرتبط باكتساب الموظفين مختلف المهارات الضرورية».