1100 فرصة تدريب صيفي للطلبة المواطنين خلال العام

دبي (الاتحاد)

سجل 13 ألفاً و709 مواطنين ومواطنات من طلبة مرحلتي التعليم الجامعي والثانوية العامة في البرنامج الذكي «وجهني» منذ أن أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك للاستفادة من فرص التدريب والعمل الصيفي التي توفرها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأعلنت الوزارة توافر 1100 مواطن ومواطنة من المسجلين في «وجهني» بفرص التدريب والعمل الصيفي التي توفرها عدد من منشآت وشركات القطاع الخاص خلال أشهر الصيف من العام الجاري.

وقالت فاطمة الحوطي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة، إن برنامج «وجهني» يأتي ضمن البرامج الوطني للتدريب الميداني والصيفي بهدف توجيه وتأهيل وتمكين الشباب من المواطنين والمواطنات وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.

وأوضحت أن فرص التدريب والعمل الصيفي المتاحة ستمكن المواطنين المشاركين من خوض تجربة العمل المباشرة، إلى جانب التعرف على المتطلبات الوظيفية في الشركات العاملة بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وذلك بناء على تخصصاتهم الدراسية وميولهم المهنية.

وأضافت الحوطي أن الفرص المتاحة لهذا العام تتم بالتعاون مع الشركاء المعنيين من القطاع المالي والمصرفي وقطاع الطيران وقطاع السياحة، والقطاع الصحي، وقطاع التجزئة.

وأكدت أن الوزارة تستهدف من تنفيذ برنامج «وجهني» ربط الطلبة بفرص التدريب الميداني والوظائف الصيفية في القطاع الخاص بشكل مباشر، ودعم مسيرة المؤسسات التعليمية والمرشدين الأكاديميين في تهيئة الطلبة لدخول سوق العمل بكفاءة، فضلاً عن دعم شركات القطاع الخاص من خلال توفير منصة لجذب الطلبة المواطنين للالتحاق بالفرص المتاحة.

وقالت إن برنامج «وجهني» الذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تمكين الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز مشاركتها في القطاع الخاص يرتكز على تطبيق ذكي يدير عمليات تسجيل فرص التدريب الميداني والصيفي لدى القطاع الخاص وآلية البحث وإيجاد فرص التدريب من قبل الطلبة.

وأشارت الحوطي إلى أن تطبيق «وجهني» يشكل حلقة تواصل نوعية بين الطلبة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الخاصة بما يساعد الطلبة في الحصول على فرص التدريب والعمل الصيفي المناسبة والملائمة لكل مواطن ومواطنة. ووفقاً لآلية عمل تطبيق وجهة الذكي المتوافر في متجري «جوجل» و«أبل ستور» تقوم مؤسسات القطاع الخاص بإضافة فرص التدريب الميداني والصيفي المتاحة لديها، ومن ثم يقوم الطلبة بالتسجيل في هذه الفرص بناء على تخصصاتهم وميولهم المهنية وتتم متابعة الطلبة من قبل المؤسسات التعليمية لمعرفة عدد الطلبة الملتحقين في التدريب الميداني والصيفي وعدد ساعات التدريب التي تم تحقيقها من قبلهم.

وتستطيع منشآت القطاع الخاص المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والمناطق الحرة الاستفادة من البرنامج لجذب شريحة أكبر من الطلبة للتقديم على الفرص المتاحة من خلال أربع خطوات. وتتضمن الخطوة الأولى تحديد الشخص المخول في التنسيق مع الوزارة وتسجيل الفرص، وتنزيل التطبيق على الهاتف الذكي، ومن ثم تسجيل بيانات الشخص المخول، في حين تتضمن الخطوة الثانية الدخول إلى التطبيق وتسجيل الشركة من خلال إدراج بيانات الشركة من قائمة الإعدادات (باستطاعة المنشآت الكبرى تسجيل أكثر من شركة تتبع لها وتحديد أكثر من شخص للمتابعة). أما الخطوة الثالثة، فتتم من خلال لوحة العمل الرئيسة وباستطاعة المستخدم إدراج الفرص باتباع الخطوات المعروضة في التطبيق (باستطاعة الشركة عرض معايير الفرص حسب الشروط التي تحددها الشركة وفق متطلبات وسياسات الشركة)، في حين تتضمن الخطوة الرابعة الاطلاع على الطلبة المقدمين والتواصل المباشر معهم، ولدعم جهود الشركات في مرحلة إجراء المقابلات ستقوم الوزارة بعقد سلسلة من الأيام المفتوحة في مراكز التوطين لتسهيل التواصل واختيار الطلبة من قبل الشركات.