«التوازن بين الجنسين»: تسريع العمل على «تشريعات التوازن»

دبي (الاتحاد) أكد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مواصلة جهوده لتسريع العمل على «تشريعات التوازن»، بالتعاون مع المسرعات الحكومية، تنفيذاً لتوصيات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات باقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات التي تعزز دور المرأة الرئيسي والفعال في تنمية وتطوير الدولة وتحقيق خططها المستقبلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2019، الذي عقد في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في أبراج الإمارات بدبي، واطلع خلاله على أبرز إنجازات الفترة الماضية من العام الجاري والمشروعات التي يعمل عليها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات الاتحادية المعنية، لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، كواحد من الأهداف الرئيسية التي أنشئ من أجلها قبل أكثر من 3 سنوات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

واستعرض الاجتماع برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس، خطة عمل الفترة المقبلة، خاصة مع تواصل الاستعدادات في الدولة لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في أكتوبر المقبل، وارتفاع نسبة تمثيل المرأة فيه إلى نصف عدد الأعضاء في خطوة تاريخية لتعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية.

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