كلية آل مكتوم بأسكتلندا تحتفل بتخريج 67 طالبة في برنامج التعددية الثقافية

دندي (وام)

احتفلت كلية آل مكتوم للتعليم العالي أمس الأول في أسكتلندا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الكلية، بتخريج الدورة الـ28 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة (برنامج التدريب الصيفي) الذي بدأ في 8 يونيو الحالي بمشاركة 67 طالبة ومشاركة من 16 جامعة ومؤسسة من الإمارات وماليزيا.

حضر الحفل الذي أقيم في فندق اولد كورس، منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، واللورد بروفست إيان عمدة مدينة دندي، وميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لحاكم الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، واللورد الدر مستشار كلية آل مكتوم، والدكتور الطيب كمالي مدير عام التطوير الأكاديمي بوزارة الداخلية عضو مجلس أمناء كلية شرطة أبوظبي، والبروفيسورة ماليكا غازالي نائبة رئيس جامعة المالايا للشؤون الأكاديمية، والبروفيسور ايريك فوأش المدير التنفيذي لجامعة السوربون بأبوظبي، إلى جانب مسؤولين وممثلي الجامعات والمؤسسات المشاركة.

وافتتح اللورد الدر الحفل وتلت الطالبة خولة الضنحاني من جامعة الفجيرة آيات من القرآن الكريم ترجمتها إلى الإنجليزية الطالبة مريم الحوسني من مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.. وقام السفير منصور عبدالله خلفان بالهول، وميرزا الصايغ بتسليم شهادات التخريج للمشاركات.

وقال السفير إن كلية آل مكتوم للتعليم العالي صرح أكاديمي وتعليمي رائد بمبادرة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تعكس رؤية سموه في تعليم المرأة وتأهيلها قيادية في المستقبل وفتح الفرص أمامها للترقي في مسيرة الحياة.

وأضاف أن هذه الكلية تمثل لبنة في العلاقات الطيبة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مشيدا ببرنامج التدريب الصيفي وبمستوى الطالبات المشاركات.

وألقى الدكتور أبوبكر جابر مدير كلية آل مكتوم كلمة قال فيها: إن الكلية وبرامجها الراسخة ومنها برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة اكتسبت سمعة كبيرة بين الجامعات الإماراتية، وحققت النجاح الكبير.

وأشار ميرزا الصايغ إلى أن يوم التخريج مناسبة عظيمة للكلية وللطالبات المشاركات في برنامج التدريب الصيفي الذي يمتد لأربعة أسابيع، حيث تتوجه الطالبات لقضاء الأسبوع الرابع في دبلن بإيرلندا، مقدما النصح للمشاركات بالاستمرار في تطوير مهاراتهن القيادية، لافتا إلى أن عدد الطالبات اللاتي شاركن في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة منذ انطلاقه 2003 حوالي 1400 مشاركة.

وأشار إلى الخطط المستقبلية للكلية والتي تشمل مساقات ودورات جديدة تستوعب مزيدا من الطلاب الدارسين والتعاون مع عدد كبير من الجامعات.

وأضاف ميرزا الصايغ أن كلية آل مكتوم بصدد توقيع اتفاقية مع جامعة دندي وهي خطوة مهمة في مسيرة تطور الكلية ككلية تعليمية معترف بها واعتبارا من 19 سبتمبر المقبل سيتم طرح برامج جديدة تحظى باعتراف جامعة دندي تشمل ماجستيرا في التمويل الإسلامي وأيضا ماجستيرا في التمويل والصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي والأعمال الدولية.