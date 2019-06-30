دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق سياسة المياه المعاد تدويرها

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي «سياسة المياه المعاد تدويرها»، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها والمساعدة في الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية الأخرى في أبوظبي، بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية للوفاء بالاحتياجات المستقبلية لكل القطاعات، وأطلقت هذه السياسة خلال ورشة عمل خاصة نظمت بالتعاون مع الشركاء المعنيين على مستوى الإمارة.

وتأتي السياسة الجديدة، التي أعدت بالتعاون مع لجنة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة؛ في إطار تعزيز دور دائرة الطاقة في تأمين إمدادات مستدامة من المياه المعاد تدويرها من خلال شركات التوزيع، تماشياً مع السعة الإجمالية المتاحة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تملكها شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وغيرها من المشغلين المرخصين من قبل الدائرة، ما يدعم أيضاً جهود دائرة الطاقة في تطوير استراتيجية إدارة المياه لضمان إدارة موارد المياه والحفاظ عليها بكفاءة في إمارة أبوظبي.

حضر ورشة العمل محمد هلال الزعابي، المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية بالإنابة بدائرة الطاقة، وممثلون عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة البيئة أبوظبي، ومؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي للنقل والتحكم.

وقال المهندس محمد الفلاسي وكيل دائرة الطاقة: «تأتي سياسة المياه المعاد تدويرها انطلاقاً من إيمان الدائرة بأن المياه مورد استراتيجي، ولأن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي المستدام، ونرى أن هناك حاجة ملحة لوجود سياسة متكاملة لإدارة كافة الموارد المائية في الإمارة، ومن ضمنها المياه المعاد تدويرها، وتتماشى سياسة المياه المعاد تدويرها التي اعتمدناها مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 في ضمان استدامة واستمرارية تأمين إمدادات المياه لكافة الاستخدامات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية، وتمثل تقنية إعادة تدوير المياه أمل المستقبل في الاستفادة من المياه المهدرة، بما يشكل إضافة نوعية في احتياطات إمدادات المياه وفي تقليل الاعتماد على تحلية المياه والمياه الجوفية في إمارة أبوظبي».

تطبق السياسة الجديدة على كافة القطاعات والأنشطة المرتبطة بالدراسات وتوزيع المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي، وتتولى تنفيذها كل من دائرة الطاقة، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، ومحطات الصرف الصحي المستقلة.

وأضاف: «نهدف من خلال السياسة الجديدة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه المعاد تدويرها بالتعاون مع شركات التوزيع المرخصة في أبوظبي، من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتنسيق المتبادل ورفع الجودة المستمرة، ويندرج هذا ضمن إطار منظومة عمل متكاملة ضمن خططنا الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لإمارة أبوظبي لازدهار كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».