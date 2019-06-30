123 طفلاً من أصحاب الهمم يستفيدون من العلاج بالخيل بشرطة دبي

تحرير الأمير (دبي)

أكد الملازم أحمد الكعبي من إدارة الخيالة التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي دعم الإدارة لأصحاب الهمم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمعات عبر ما يُعرف باسم «الرعاية الخضراء»، وهي الاعتماد على (الخيل) لتعزيز صحة أصحاب الهمم البدنية والنفسية والذهنية، في أحضان الطبيعة والهواء الطلق، إذ وفرت الإدارة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي للإسعاف وبرنامج دبي للتطوع، برنامجاً تدريبياً مجانياً استطاع أن يعيد الثقة والتوازن لـ123 طفلاً من أصحاب الهمم على مدار 6 سنوات متواصلة، بمعدل تحسن يتراوح بين 86% و95%.

وقال العميد خبير محمد عيسى العظب، مدير إدارة الخيالة: إن برنامج «الرعاية الخضراء» يستهدف أصحاب الهمم ممن ينتمون إلى الفئة العمرية (3-6 سنوات)، حيث تُفتح أبواب التسجيل سنويا عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني في نوفمبر وتستمر حتى مارس من كل عام، وقد تم تصميم البرنامج ليتواءم مع جميع أنواع الإعاقات مثل حالات التوحد، والشلل الدماغي، ومتلازمة داون، إضافة إلى التأخر النمائي.

ويساعد تدريب ركوب الخيل، الأطفال من أصحاب الهمم، على تقوية عضلاتهم، وتعزيز توازنهم وقدرتهم على السيطرة على وضعيات الجسم المختلفة، علاوة على زيادة المدى الحركي للمفاصل، والحد من التشنج العضلي، وتطوير الإدراك والتكامل الحسي، مقروناً بتأثيراته النفسية الإيجابية التي تساعد الأطفال على التعافي بشكل تدريجي.

وتعكف إدارة الخيالة التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على تنفيذ حزمة من المشاريع خلال الفترة المقبلة ومن ضمنها خدمة دبلوم رعاية الخيول، وخدمة مدرسة ركوب الخيل، وخدمة إيواء الخيل، وخدمة نقل الخيل، وخدمة ركوب الخيل في الصحراء، وخدمة العيادة البيطرية، وغيرها من المشاريع الأخرى.

ووفق إحصائيات إدارة الخيالة، فقد قامت الإدارة بتدريب 168 مرشحاً على مادة الخيالة التي تعتبر من متطلبات الحصول على دبلوم العلوم الشرطية في أكاديمية شرطة دبي، كما قامت الإدارة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع في دبي بتنفيذ برامج تأهيل أصحاب الهمم من خلال ركوب الخيل حيث قامت بتأهيل 52 من أصحاب الهمم من خلال البرنامج العام الماضي، كما قامت الإدارة بتسيير 1995 دورية خيالة لتوفير الأمن والأمان في إمارة دبي والتي أدت إلى ضبط 51 سيارة مطلوبة والتدقيق على 226 مشتبهاً به، تم ضبط 6 أشخاص منهم في قضايا.

يذكر أن إدارة الخيالة في شرطة دبي، تمتلك 140 رأس خيل موزعة على 6 إسطبلات، وهي أول إدارة خليجية تدخل الخيول في القطاع الشرطي، حيث بدأت بعشرة خيول فقط في عام 1976 من أجل حفظ الأمن والأمان.