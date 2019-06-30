الامارات | بلدية أبوظبي تصادر 366 عبوة مواد استهلاكية مخالفة للشروط الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تصادر 366 عبوة مواد استهلاكية مخالفة للشروط الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادرت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في إدارة الصحة العامة، بالتعاون مع مركز بلدية الشهامة 366 عبوة متنوعة من المواد الاستهلاكية، أغلبها يدخل ضمن نطاق مستحضرات التجميل والكريمات والأصباغ، وغيرها من المواد الممنوع تداولها، وذلك خلال حملة توعوية وتفتيشية استهدفت مصادرة ومحاصرة المواد المحظورة والمطروحة في الأسواق.

وحذّر مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، الدكتور سعيد محمد قرواش الرميثي، من تداول أو استعمال المواد المجهولة المصدر، أو غير المطابقة للمواصفات واشتراطات السلامة، نظراً لخطورتها وانعكاسها السلبي على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مشدداً على أن أكثر هذه المواد المحظورة يتعلق بمستحضرات التجميل، والخلطات التي يدعي أصحابها أنها قادرة على إحداث نتائج إيجابية، وبذلك يبيع هؤلاء الوهم للناس.

وأكد الرميثي أن البلدية حريصة على استمرار الخط الرقابي المتزامن والمتلازم مع الخط التوعوي، الذي يستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأخطار المواد المحظورة، من خلال سلسلة من حملاتها التوعوية المتنوعة والمستمرة على مدار العام، لرصد أي ممارسات من شأنها المساس بصحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

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وأشار الرميثي إلى أن الحملة الحالية في شهر يونيو الجاري، شملت المواد المحظورة بجميع أنواعها، حيث تم سحب كميات من الأسواق، إضافة إلى توعية أصحاب المنشآت التجارية بضرورة عدم بيعها وتوزيعها، نظراً لخطورتها في ما يتعلق باستخداماتها ومدى التأثيرات التي ستنتج عن ذلك، مشيراً أن هذه المواد صدر بحقها تعاميم من جهات صحية مختصة بالحظر والسحب، لما تم اكتشافه من نتائج بعد عمليات التحليل في المختبرات من وجود مواد قد تكون سامة، وأخرى مؤثرة سلبياً في فئات المرضى، والذين يستخدمون أدوية قد تتضارب مع استخدامات هذه المواد، وتؤثر في حياتهم وصحتهم، ومن هنا كان لابد من توعية الموزعين والباعة والذين لا يعلمون مدى خطورة هذه المواد التي يسوّقونها، إضافة إلى توعية المستهلكين.

6 مناطق للحملة

شملت الحملة التوعوية والتفتيشية العديد من المناطق، وهي: الشهامة الجديدة، الشهامة القديمة، الباهية، الرحبة، السمحة، الفلاح.

وقال مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، الدكتور سعيد الرميثي: «بمقارنة كمية المواد المصادرة خلال الحملة السابقة مع الحملة الحالية، يظهر مؤشر القياس انخفاضاً كبيراً بكميات المواد المصادرة، حيث شهدت الحملة السابقة مصادرة 1131 عبوة، بينما الحملة الحالية سجلت مصادرة 366 عبوة فقط، وهذا يدل على نجاح خطة البلدية في نشر التوعية، سواء لمحال البيع، أو للجمهور والمستهلكين، من خلال إرسال الرسائل الإرشادية، وتعريفهم بالمواد المحظور بيعها في الأسواق، ورفع وعيهم بالمتطلبات والمعايير الصحية بشأن هذه المواد».