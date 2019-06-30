الامارات | وفاة قائد دراجة دهساً في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة قائد دراجة دهساً في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص آسيوي (31 عاماً) متأثراً بجروحه، بعد تعرضه لحادث دهس من مركبة يقودها شخص خليجي (39 عاماً)، أثناء قيادة دراجته الهوائية في أحد طرق الإمارة. وناشد مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، السائقين التقيد بالقوانين المرورية، خصوصاً ليلاً، نظراً إلى تدني مستوى الرؤية، والحرص على الانتباه الكامل للطريق. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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