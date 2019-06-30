الامارات | «نور أبوظبي» تغطي احتياجات 90 ألف شخص وتبعد تلوث 200 ألف سيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «نور أبوظبي» تغطي احتياجات 90 ألف شخص وتبعد تلوث 200 ألف سيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ محطة «نور أبوظبي» غداً التشغيل التجاري بقدرة إنتاجية 1177 ميغاوات أي ضعف ما تنتجه أكبر محطة في العالم حالياً، وهي محطة كاليفورنيا للطاقة الشمسية التي تتنج 550 ميغاوات.

ويتيح المشروع لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بمقدار مليون طن متري سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة. وقال وكيل وزارة الطاقة والصناعة دكتور مطر النيادي لـ«الإمارات اليوم»، إن بدء التشغيل للمحطة يؤكد على قدرة قطاع الطاقة في أبوظبي على إنجاز مثل هذه المشروعات العملاقة في فترات وجيزة حيث بدأ العمل على إنشاء المحطة في عام 2017.

وتُعد «نور أبوظبي» أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، حيث تقلل الانبعاثات الكربونية في أبوظبي بمقدار مليون طن متري، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع إمارة أبوظبي، وتغطي احتياجات 90 ألف شخص من الطاقة، إذ تضخ إنتاجها في شبكة الكهرباء بأبوظبي. وكانت شركة مياه وكهرباء الإمارات أعلنت أمس، عن بدء التشغيل التجاري لمحطة «نور أبوظبي».