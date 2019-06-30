الامارات | إرفاق شهادة «حلال» شرطاً لتصدير شحنات اللحوم إلى السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن إرفاق شهادة «حلال» شرطاً لتصدير شحنات اللحوم إلى السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت بلدية دبي جميع المنشآت الغذائية التي تصدر منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء إلى السعودية، بإرفاق شهادة حلال معتمدة مع جميع شحنات اللحوم المصدرة من الإمارات إلى المملكة، سواء تم ذبحها في الدولة، أو في دولة أخرى.

وقالت إن إدارة سلامة الغذاء بالبلدية أصدرت توجيهاً أخيراً للمنشآت الغذائية بدبي جاء فيه «إنه بناءً على تعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، المتعلقة بتصدير منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء إلى المملكة، فإن البلدية تؤكد ضرورة أن تكون المنشأة معتمدة في موقع الهيئة، وأن تكون المواد الخام المعتمدة المستخدمة في الإنتاج معتمدة من قبل الهيئة، إضافة إلى إرفاق شهادة حلال مع جميع الشحنات المصدرة».

وأكدت ضرورة أن تكون شهادة الحلال المرفقة صادرة عن جهة مانحة للشهادات معترف بها من جهة اعتماد مسجلة لدى هيئة المواصفات في الإمارات، لافتة إلى أن المنشأة تتحمل النتائج المترتبة على رفض الشحنات من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، نتيجة لعدم الالتزام بالمتطلبات. وشدّدت البلدية على أنه سيتم إيقاف إصدار شهادات تصدير صحية للمنشآت المخالفة.